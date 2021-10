Frohburg besteht auf Fördergeld für Jahnshainer Gasthof

Frohburg/Jahnshain

Die Stadt Frohburg lehnt den Kauf des Grundstückes, auf dem sich der verfallene Jahnshainer Gasthof befindet, „grundsätzlich ab“. Das beschloss der Stadtrat. Der Abriss der Immobilie und die Aufwertung des Dorfbildes rücken damit in weite Ferne – was aber mitnichten am Unwillen der Kommune liegt.

Stadt würde sich kümmern – unter Voraussetzungen

Denn Frohburg wäre durchaus bereit, das an den Freistaat Sachsen gefallene ruinöse Grundstück zu übernehmen. Allerdings nur mit lastenfreiem Grundbuch und, wenn das Land Abriss und Revitalisierung der Brache fördert. Genau daran droht die Sache, obwohl über Monate und unter Einbeziehung vieler vorbereitet, zu scheitern.

Die Sächsische Aufbaubank (SAB) hatte die Kommune bereits im April informiert, sie gedenke den Förderantrag – es geht in Summe um 193 000 Euro – abzulehnen. Der Grund: Die Stadt ist nicht Eigentümer. Und weiter: „Die Verantwortung für die Behebung der Missstände sehen wir beim Grundstückseigentümer.“ Beim Land also.

Womit sich die sprichwörtliche Katze in den Schwanz beißt. Die Stadt Frohburg ist aus nachvollziehbarem Motiv nicht bereit, sich auf eine Übernahme des Grundstücks einzulassen – und dann doch kein Geld für die Beräumung zu bekommen, dafür aber für Grundbuch-Lasten einstehen zu müssen.

Platzt der Deal, stellt Frohburg eine Forderung

„Ich schlage deshalb vor, den Förderantrag nicht zurückzuziehen“, so Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Man erneuere in einem Brief an die SAB das Angebot der Kommune, „Eigentümer zu werden, wenn das Grundstück lastenfrei ist“. Erhalte die Stadt die Förderung nicht, werde sie ihrerseits den Eigentümer – also das Land – „zur nachhaltigen Beseitigung des städtebaulichen Missstandes“ auffordern. Der Stadtrat unterstützt diese Strategie einhellig.

Von Ekkehard Schulreich