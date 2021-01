Frohburg für neuen Tourismusverein Leipzig Region

Frohburg

Die Weichen im Tourismus stellt künftig der Tourismusverein (TV) Leipzig Region. Der entsteht aus der Verschmelzung mehrerer Vereine, zu denen auch der TV Leipziger Neuseenland gehört. Frohburg ist hier Mitglied und unterstützt diesen Kurs der sächsischen Tourismus-Strategen. Der Stadtrat stimmte einhellig diesem Schritt zu. „Den Mitgliedskommunen wird damit eine direkte Einflussnahme auf die Tourismusarbeit der Gesamtregion ermöglicht“, heißt es in der Beschlussvorlage. Unter anderem das Bad Lausicker Parlament hatte vor Jahresschluss analog entschieden.

Hausaufgaben für Tourismusverein Borna und Kohrener Land

Unberührt davon bleibt die Entscheidung des Frohburger Stadtrates, die Kommune bis Ende 2021 im TV Borna und Kohrener Land zu belassen. Ein Wechsel in eine bloße Fördermitgliedschaft ab 2021 war im September abgelehnt worden – allerdings mit der Maßgabe, „Kriterien aufzustellen, was in dieser Zeit verändert werden muss“, wie Georg-Ludwig von Breitenbuch ( CDU) klarstellte. „Die Formulierung dieser Hausaufgaben“, so hieß es jetzt, müssten zwischen Stadtrat und Verwaltung noch abgestimmt werden.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich