Frohburg kauft zwei neue Tanker für die Feuerwehr

Frohburg

Ende nächsten Jahres sollen sie anrollen, die beiden neuen Tanklöschfahrzeuge TLF 4000, die die Stadt Frohburg für die Freiwilligen Feuerwehren Kohren-Sahlis und Eschefeld beschafft. Sie sind Teil einer Sammelbestellung gemeinsam mit Grimma, Neukieritzsch und Groitzsch. Bis Ende November muss nach einer europaweiten Ausschreibung der Zuschlag erfolgen. Der Stadtrat, der erst wieder am 5. Dezember tagt, ermächtigte deshalb den Technischen Ausschuss, das zu tun.

Tanker sollen Weihnachten 2020 kommen

„Wir gehen von einer Lieferung bis Weihnachten 2020 aus. Deshalb gibt es einen gewissen Zeitdruck“, sagte Heiko Mühling (BuW), zugleich Frohburger Stadtwehrleiter. Die Kosten pro Fahrzeug sind auf 300.000 Euro veranschlagt. Frohburg erhält für beide eine Förderung von je 258.000 Euro und damit etwas mehr, als im Doppelhaushalt 2019/20 eingeplant; die Bescheide gingen bereits im August im Rathaus ein.

Viel investiert in die Feuerwehren Frohburg und Kohren

Wenn auch der gemeinsame Brandschutzbedarfsplan, den Frohburg noch vor der Eingemeindung von Kohren-Sahlis für das Territorium beider Kommunen erarbeitet hatte, seinerzeit in der Töpferstadt auf wenig Begeisterung stieß, habe er sich doch als taugliches Instrument erwiesen, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW): „Heute kann man fast schon sagen: Der Plan ist übererfüllt.“

Zwei neue Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 kauft Frohburg für die örtliche Feuerwehr. Quelle: Feuerwehr

Maßgeblichen Anteil daran trage die erfolgreiche Arbeit der Stadtwehrleitung. Überhaupt sei in fast allen Wehren eine positive Entwicklung zu konstatieren. Die betreffe auch das Personal. Deswegen habe er per Bürgermeister-Entscheidung auch zwei Mannschaftstransporter besorgt. Sie sollen in Frankenhain und Eschefeld stationiert werden.

Truppe mit aktuell 29 aktiven Kameraden und drei Fahrzeugen

In diesen Kontext fügt sich der Beschluss des Stadtrates ein, die Feuerwehr Kohren-Sahlis mit einem akkubetriebenen Rettungssatz auszustatten. Die Truppe mit aktuell 29 aktiven Kameraden und drei Fahrzeugen gilt als eine der Stützpunktwehren des Gemeindegebietes. Der Brandschutzbedarfsplan sieht deshalb vor, zur Menschenrettung bei Verkehrsunfällen unverzichtbare Spezialtechnik verfügbar zu halten. Solche Akku-Geräte werden bereits in Frankenhain und Flößberg genutzt.

Der Stadtrat erteilte der Brandschutztechnik GmbH Leipzig den Zuschlag, Kostenpunkt 22.700 Euro. Der Landkreis fördert die Anschaffung zu 75 Prozent.

Von Ekkehard Schulreich