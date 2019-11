Frohburg kritisiert weiterhin die Ausbau-Pläne der B7

Frohburg

Jetzt wird es konkret(er): Die Unterlagen für den Bau der neuen Bundesstraße 7 im Raum Frohburg inklusive des Anschlusses an die Autobahn 72 liegen jetzt im Rathaus aus. Die Landesdirektion Sachsen hat das Planfeststellungsverfahren, das Baurecht schaffen soll, damit eröffnet.

Bis zum 3. Dezember könnten Interessenten Einblick nehmen und Betroffene ihre Stellungnahme formulieren, damit ihre Bedenken und Widersprüche Eingang finden. Die Stadtverwaltung ihrerseits ist längst mit entsprechenden Formulierungen befasst. Sie kann auf schon mehrfach Eingewendetes zurückgreifen und will Kritikpunkte untermauern.

Stadt Frohburg fordert Kreisel bleibt

„Aus den Planunterlagen sind keine wesentlichen Änderungen oder Ergänzungen zu den bekannten Planungsständen erkennbar“, formulierte es Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) am Donnerstagabend vor dem Stadtrat höflich-distanziert. Er sehe mitnichten Anlass, die Beschlusslage des Stadtrates vom Herbst 2018 zu revidieren. Vielmehr bekräftige man die Kritik in vier Kernpunkten.

Erstens lehnt die Stadt es ab, dass die alte B 95, jetzt Staatsstraße 51, zwischen Frohburg und Borna durch Ampeln unterbrochenund der Verkehr ein Stück über die neue B 7 geführt werden soll. Man fordere einen Kreisverkehr und wisse sich darin einig dem Autobahn- und Fernstraßen-Bauer Deges. Der Kreisel sorge für einen besseren Verkehrsfluss, verringere den Flächenverbrauch und sei deutlich billiger.

Rot markiert ist die neue B 7, die zur geplanten A-72-Anschlussstelle Frohburg führt. Wer zwischen Frohburg und Borna auf der S 51 unterwegs ist, muss künftig zwei Ampeln passieren. Quelle: Patrick Moye

Existenz des Landwirtschaftsbetrieb in Benndorf sichern

Nicht akzeptieren werde man zum Zweiten, dass die Straße zwischen Bubendorf und Benndorf gekappt werde und Benndorf in eine Insellage gerate; hier müsse eine Brücke her, so Hiensch.Drittens müsse es „Ersatzflächen für die Existenzsicherung des Landwirtschaftsbetriebes Karte in Benndorf“ geben.

Viertens habe der Ausgleich für die massiven Eingriffe in die Natur nicht irgendwo in Sachsen, sondern unmittelbar in Frohburg zu erfolgen. In den Plänen werden dafür Linda und Syhra, Böhlen und Wyhra, aber auch Wermsdorf in Nordsachsen genannt.

Pläne liegen bis zum 3. Dezember im Bürgerzentrum am Markt aus

Hiensch ermutigte die Bürgerschaft, Einblick zu nehmen und sich zu positionieren. Die Pläne liegen bis zum 3. Dezember im Bürgerzentrum am Markt aus. Bis 3. Januar bleibt Zeit, eine Stellungnahme bei der Stadtverwaltung oder direkt bei der Landesdirektion Sachsen abzugeben.

Wann das Monate andauernde Verfahren abgeschlossen ist und mit dem Bau schließlich begonnen ist, ist offen. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist keine seriöse Prognose hinsichtlich der Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses möglich“, sagt Mandy Peschang, stellvertretende Pressesprecherin der Landesdirektion, der LVZ.

Von Ekkehard Schulreich