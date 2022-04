Frohburg/Gnandstein

Rasengitter verlegen auf dem Parkplatz unterhalb der mittelalterlichen Gnandsteiner Burg? Mit diesem Ansinnen war die Förderbehörde an die Stadt Frohburg herangetreten: Nur ein solcher Belag wäre förderfähig. Naturstein, auf den die Kommune bei der Neugestaltung der maroden Fläche orientiert, nicht.

Für Frohburg würde das Mehrkosten von 75 000 Euro bedeuten. Gestrichen wurde zudem die Bezuschussung von E-Ladesäulen. Das hat in der Sitzung des Stadtrates für Erstaunen und Widerspruch gesorgt.

Schäbiger Parkplatz unterhalb der Burg Gnandstein: Rasengitter-Steine würden das Ambiente kaum verbessern. Quelle: Jens Paul Taubert

Frohburg setzt auf Naturstein-Pflaster

Dass er Rasengittersteine für den Burg-Parkplatz als denkbar ungeeignet betrachtet, daraus hat Bürgermeister Karsten Richter (CDU) am Donnerstagabend keinen Hehl gemacht. Die Stadtverwaltung trat mit der Denkmalschutzbehörde in Kontakt, die in einer ersten Stellungnahme selbst Gittersteine akzeptabel nannte, um den Platz stärker zu begrünen.

Inzwischen aber ließen sich die Verantwortlichen dort die Sache offenbar noch einmal durch den Kopf gehen. „Ich habe eine eindeutige Stellungnahme erhalten, dass ein Natursteinpflaster präferiert wird“, so Richter. Die Förderbehörde habe ihrerseits signalisiert, das Anliegen noch einmal wohlwollend zu prüfen. Würde sie den Natursteinbelag fördern, müsste die Kommune – aufgrund gestiegener Baupreise – (nur) 25 000 Euro außer Plan aufbringen.

E-Ladesäulen aus der Förderung gestrichen

Auf E-Ladesäulen für Fahrräder und Pkws will Frohburg trotz Nicht-Förderung nicht verzichten. Die Kommune sucht jetzt nach einem Partner, der die Säulen aufstellen und betreiben würde.

Herausgestrichen wurde ebenso die Verlegung und Neugestaltung der Bushaltestelle. In diesem Fall kümmert sich die Stadt um eine separate Förderung über den Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig.

Gesamtprojekt rund 1,2 Millionen Euro

Die Kommune plant seit Längerem, die Asphaltwüste des Platzes aufzubrechen, Kostenpunkt mindestens 1,2 Millionen Euro. Neben Parkplätzen sollen Stellflächen für Wohnmobile entstehen und eine öffentliche Toilette. Viele Besucher der Burg, aber auch des Kohrener Landes in Gänze starten von hier ihre Ausflüge.

Von Ekkehard Schulreich