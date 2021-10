Frohburg schafft Bauland an der Leipziger Straße

Frohburg

Baugrundstücke in Frohburg sind nach wie vor stark gefragt. Zwei weitere Flächen für Eigenheime im neuen Wohngebiet „Waldfrieden“ hat die Stadt jetzt an Interessenten gebracht. Die Bauwilligen kommen aus Gera und aus Leipzig. Damit ist hier auf dem Gelände der einstigen Kleingartenanlage nur noch eine Parzelle frei. Höchste Zeit ist es deshalb für die Kommune, die Entwicklung eines weiteren Areals für Häuslebauer voranzubringen.

Verfahren für allgemeines Baurecht läuft

Es befindet sich an der Leipziger Straße, der einstigen Bundesstraße 95 rechterhand, wenn man in Richtung Borna fährt. Hier soll Platz für zehn Einfamilienhäuser geschaffen werden. Den Entwurf des Bebauungsplanes, mit dem allgemeines Baurecht geschaffen werden soll, hatte der Stadtrat Anfang Juni gebilligt. Die Dokumente hatten fünf Wochen im Juli und August öffentlich ausgelegen. Nun müssen Stellungnahmen abgewogen werden.

Preise werden noch 2021 kalkuliert

Das Parlament hat inzwischen beschlossen, 40 000 Euro für die Erschließungsplanung bereitzustellen. Noch in diesem Jahr wolle man Klarheit über die Erschließungskosten haben, um die Verkaufspreise für die Baugrundstück kalkulieren zu können. Ziel sei es, die ersten Parzellen 2022 zu verkaufen.

Das Geld aus dem Verkauf dieser Grundstücke will die Stadt dann einsetzen, um weitere Baugebiete überplanen zu können, etwa am Moto-Cross-Weg und am Neubauernweg.

