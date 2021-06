Frohburg stellt Weichen für einen Greifenhainer Festplatz

Frohburg/Greifenhain

Greifenhain hat 2022 möglicherweise doppelt Grund zu feiern: Nicht genug damit, dass die 850-Jahr-Feier ansteht. Mittelpunkt des Geschehens kann dann ein Fest-, Sport- und Spielplatz sein. In den will die Stadt Frohburg das ursprünglich von der Grundschule genutzte Sportfeld verwandeln. Fördermittel-Bedarf ist signalisiert. Der Stadtrat sicherte am Donnerstagabend einhellig seine Unterstützung zu.

Spielplatz ist schon länger geplant

Dass die Greifenhainer Kindertagesstätte „Regenbogenland“ ein größeres Außengelände zum Toben braucht, das ist seit anderthalb Jahrzehnten ein Thema, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Klar sei ebenso, dass es an der Einrichtung keine Fläche dafür gebe. „Die Stadtverwaltung hatte deshalb schon vor Jahren den Vorschlag gemacht, auf einer Teilfläche des Sportplatzes einen öffentlichen Spielplatz zu etablieren, der von der Kita mitgenutzt werden kann.“ Den wünschen sich die vielen jungen Familien im Dorf grundsätzlich. Verzögert habe sich das Ganze aber, weil Fragen wie die der Zufahrt und der Baugenehmigung geklärt werden mussten.

Größeres Projekt – höhere Kosten

Für den Bau des Spielplatzes hatte die Stadt im Etat 2019/2020 bereits 17 500 Euro Eigenmittel bei erwarteter 50-prozentiger Förderung eingeplant. Erschließung und Wegebau waren allerdings nicht eingepreist. Das Geld steht noch zur Verfügung, müsste aber um mehr als 24 000 Euro aufgestockt werden, um – bei einer nun erhofften Förderung von sogar 75 Prozent über das Programm „Vitale Dorfkerne“ – die jetzt angestrebte große Lösung umzusetzen. Deren Gesamtkosten sind auf 167 000 Euro veranschlagt.

Zum Projekt gehören neben dem Spielplatz ein Kleinfeldsportplatz, ein Festgelände mit Platz für ein großes Zelt, mit Bänken, Bäumen, Sträuchern. Kurz: ein zentraler Ort für die Greifenhainer, die seit jeher die Gemeinschaft intensiv pflegen. Motor ist der Verein Für Greifenhain, der das Areal gepachtet hat. Er wirkt eng zusammen mit dem Sport- und Freizeitverein, der Kindertagesstätte, der Feuerwehr, der Kirchgemeinde.

Frohburg stellt Geld bereit

Der Stadtrat, der unter Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Dirk Schulze (CDU) tagte, beschloss, das Projekt zu unterstützen und das kommunale Geld dafür bereitzustellen. Wenn die Verantwortlichen der Leader-Region „Land des Roten Porphyrs“ das Vorhaben befürworten, kann die Stadt bis Anfang Juli einen regulären Förderantrag stellen.

Würde der positiv beschieden, wäre noch in diesem Jahr Baubeginn, um bis zum Jubiläum am letzten Mai-Wochenende 2022 alles geschafft zu haben. Gäbe es keine Förderung, dann allerdings „dürfte sich die Ausführung auf unbestimmte Zeit verschieben“.

Verein Für Greifenhain muss bisher improvisieren

„Wir freuen uns, dass der Stadtrat das Vorhaben unterstützt“, sagt Marco Boy, Vorsitzender des Vereins Für Greifenhain. „Es ist enorm wichtig, dass wir diesen zentralen Treffpunkt haben – neben den Räumen in unserem Gemeindezentrum.“ Weil aktuell weder Strom noch Wasser anliegen, müsse man bei Veranstaltungen – dem Kinderfest etwa, das im August wieder stattfinden soll – bisher improvisieren. Der Ausbau wäre ein Gewinn für alle.

Die Nutzung des Platzes erhöhe sich weiter, wenn der Weihnachtsmarkt, ursprünglich auf dem inzwischen verkauften Schulgelände angesiedelt, hierhin umziehe. Am Wichtigsten aber sei der Spielplatz.. Denn: „Trotz der 850 Jahre sind wir ein junges Dorf.“

Von Ekkehard Schulreich