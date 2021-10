Frohburg sucht Käufer für Prießnitzer Schule

Frohburg/Prießnitz

Die alte Prießnitzer Schule macht einen soliden Eindruck. Gegenüber des Schlosses samt Rittergut gelegen, bildet sie mit Pfarrhof und Kirche ein attraktives historisches Ensemble. Doch während erst die Gemeinde Eulatal und fortführend die Stadt Frohburg Millionen-Euro-Summen in Schloss und Gut investierte und das auch künftig tut, hat die Kommune für das Schulgebäude keine Verwendung. Sie würde es gern verkaufen.

Geld reicht nicht für alle Gebäude

„Ich habe bereits vor Jahren, eigentlich schon kurz nach der Eingliederung Eulatals, darauf hingewiesen, dass die Stadt niemals in der Lage sein wird, auch dieses Gebäude einer sinnvollen Nutzung zuzuführen. Dies umso mehr, da angesichts der Größe der Aufgaben im Rittergut Prießnitz und der dortigen Nutzungen und Probleme ein kommunaler Nutzungsbedarf kaum begründbar sein wird“, sagt der scheidende Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Lange sei schon klar, dass ein erheblicher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf bestehe, den die Stadt nicht tragen könne und wolle. Die Schule wurde Anfang der neunziger Jahre äußerlich instandgesetzt. Dass seither nicht mehr viel geschah, zeige sich an der immer länger werdenden Mängelliste. Das Dach des Nebengebäudes sei bereits teilweise eingestürzt.

Vollgas GmbH und Dance Factory sind raus

Die Konsequenz: Die Stadt musste den verbliebenen Nutzern kündigen. Das betrifft etwa die Vollgas GmbH, einen Verein, der sich viele Veranstaltungen und Feste in Prießnitz organisiert und bereichert, und die Dance Factory. Außerdem hatten Musiker hier Probenräume. Die Stadt ihrerseits hat altes Mobiliar und Akten eingelagert. Der Stadtrat soll nun schnellstens entscheiden, zu welchen Bedingungen das Grundstück verkauft werden soll.

Einigung mit der Kirche nötig

Hiensch rechnet kaum mit Widerständen. „Das Problem ist eher das Grundstückseigentum Kirchschullehen“, sagt er. Um Gebäude und Grund in eine Hand zu bekommen, müsse man sich mit dem Evangelisch-Lutherischen Bezirkskirchenamt einigen. Dass der Aufwand dafür groß sei, wisse man an gleichen Verfahren in Schönau, Greifenhain, Hopfgarten, Tautenhain, Kohren-Sahlis. Deshalb habe man die Auseinandersetzung in Prießnitz immer wieder nach hinten verschoben. „Nun hoffen wir, dass wir mit Unterstützung der Kirchgemeinde vor Ort die Eckpunkte für eine schnelle Auseinandersetzung zum Grundstückseigentum abstecken können“, sagt Hiensch.

Bürgermeister: Nutzungskonzept entscheidend

Wenn auch die Stadt Frohburg angesichts der aktuellen finanziellen Situation für jeden Euro aus einem Kaufpreis dankbar sein dürfte, „wäre es für die Zukunft dieses historisch wertvollen Gebäudes viel wichtiger, schnell verlässliche und mit derartigen Objekten vertraute Kaufinteressenten zu finden, damit die Stadt von den notwendigen Instandsetzungs- und Sicherungsmaßnahmen entlastet werden kann.“ Der Bürgermeister hält es für möglich, dass auch Vereine ihr Interesse am Erwerb bekunden. Sie sollten unbedingt ein plausibles Nutzungs- und Finanzierungskonzept haben. Ein gelungenes Beispiel für eine solche Privatisierung findet sich in Prießnitz selbst: Ein Verein gründete sich, um das Bauernrathaus zu übernehmen und erfolgreich zu sanieren. Kaufinteressenten könnten sich im Rathaus im Bereich Liegenschaften melden.

Von Ekkehard Schulreich