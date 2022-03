Frohburg und Geithain: Kinder füllen Rucksäcke mit Spenden für die Ukraine

Frohburg/Geithain

Rucksäcke als Ersthilfe haben Heranwachsende und ihre Eltern in Frohburg gepackt. Drin sind zumindest einige jener Dinge, die vor dem plötzlichen Krieg in ihrer Heimat geflüchtete ukrainische Kinder so dringend benötigen. Eine von Madlen Potschin angestoßene Initiative zieht Kreise weit über Frohburg hinaus. Rucksäcke wurden ebenso in Geithain in der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ gefüllt.

Frohburger Mutter findet viele Unterstützer

„Was in der Ukraine passiert, das geht mir, das geht uns sehr nahe. Niemand möchte je in so eine Lage kommen“, sagt Madlen Potschin. „Gemeinsam mit meinen Kindern habe ich deshalb sechs Rucksäcke gepackt. Da merken sie auch, wie man anderen Menschen helfen kann.“ Die vierfache Mutter, aufgewachsen in Grimma, ist in Frohburg zu Hause.

Diese Idee stieß in der Grundschule auf Resonanz. Hier, aber auch in den Horten „Die Einsteins“ und „Schlaufüchse“ wurde sie aufgegriffen. Die Kindertagesstätte „Spatzennest“ startete einen Aufruf an die Eltern. Das „Regenbogenland“ in Greifenhain schloss sich an. Unterstützung kam – von den Eltern und zum Teil auch deren Arbeitsstellen getragen – prompt aus Flößberg, aus Borna, aus vielen Orten der Region.

In weniger als einer Woche sind an die 500 Rucksäcke zusammengetragen worden, außerdem Pakete mit Verbandsmaterial, mit Lebensmitteln. Madlen Potschin ist tief beeindruckt von dieser enormen Hilfsbereitschaft. Sie will all die Hilfsgüter zu einer Sammelstelle nach Altenburg bringen. Von dort gehen diese demnächst direkt zu jenen, die dieser Unterstützung so dringend bedürfen.

Im Geithainer „Wirbelwind“ wird gesammelt. Dabei helfen Liam (v. l.), Franz, Milenia und Lene. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wirbelwind“ unterstützt Geithainer Sammlung

Die Spendensammlung, die in Geithain Hotelier Jan Brunswig und der Gewerbeverein initiierten, wurde vom Team der Kindertagesstätte „Wirbelwind“, von Kindern und Eltern aufgegriffen. „Schon einen Tag später wurden die ersten kleinen Rucksäcke mitgebracht“, sagt Leiterin Romy Hempel.

Gefüllt sind die vor allem mit Unentbehrlichem für die Jüngsten: Windeln, Babynahrung, Kinderkleidung, aber auch Zahnbürste, Zahncreme und Ähnlichem. Manche Eltern stellten aber auch, häufig unterstützt von ihren Arbeitgebern, weitere Sachspenden zur Verfügung. Abgeben wollen die Mädchen und Jungen all das am 15. März in der Sammelstelle, die im Hotel Leipziger Land eingerichtet und täglich geöffnet ist.

