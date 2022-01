Frohburg und Greifenhain: Neue Termine für Corona-Schutzimpfung

Frohburg

Es wird konkret mit den Impfterminen für die Stadt Frohburg: Bis Ende März haben die Kommune und das Deutsche Rote Kreuz sechs Möglichkeiten für die Corona-Schutzimpfung vereinbart. An zwei Tagen ist das mobile Impfteam im Gemeindezentrum Greifenhain vor Ort, an vier im Bürgerzentrum am Frohburger Markt. Wer dort seine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung holen will, muss keinen Termin vereinbaren.

Mitzubringen sind Impfausweis, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Anamnese- und Aufklärungsbögen gibt es vor Ort. Angeboten werden Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Novovax hat das DRK noch nicht zur Verfügung. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Das sind die Termine: Bürgerzentrum Frohburg: 19. Januar, 16. Februar, 16. März, 30. März.

Gemeindezentrum Greifenhain: 2. Februar, 2. März.

Geöffnet wird an beiden Impfstationen jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Von es