Frohburg verkauft Ex-Kindergarten Kohren-Sahlis: Was der Erwerber plant

Frohburg/Kohren-Sahlis

Der alte Kindergarten von Kohren-Sahlis hat einen neuen Eigentümer. Die Stadt Frohburg verkauft die Immobilie in der Karl-Marx-Straße an einen Interessenten aus Dolsenhain. Er hatte dafür Mitte Dezember 60 000 Euro geboten. Das waren 20 000 Euro mehr als die Offerte eines gebürtigen Kohreners, der mit seiner Familie aus dem Rheinland in das Kohrener Land zurückkehren wollte.

Ähnliche Konzepte – höherer Preis

„Da es sich um keine befristete Ausschreibung handelte, sind beide Gebote zu berücksichtigen“, sagte Bürgermeister Karsten Richter (CDU). Gegen die Annahme des höheren spreche damit nichts. Das Konzept beider Bieter ähnele sich. Doch schon allein der höhere Erlös spreche dafür, den zweiten Bieter zu berücksichtigen. Der plane im Erdgeschoss eine Praxis, etwa für Logopädie, Physiotherapie oder Seniorensport. Im ersten und zweiten Geschoss sollen Mietwohnungen entstehen. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf ohne Debatte zu.

Die Stadt hatte die Liegenschaft, die nach dem Bezug der neuen Kindertagesstätte „Turmspatzen“ vor mehr als einem Jahrzehnt entbehrlich geworden war, 2020 schon einmal verkauft. Der Erwerber damals, ein Mann aus Gnandstein, hatte angekündigt, das Gebäude für betreutes Wohnen umbauen zu wollen. Später war er von diesem Kauf zurückgetreten.

Von Ekkehard Schulreich