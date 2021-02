Frohburg verkauft zwei denkmalgeschützte Häuser im Stadtzentrum

Frohburg

Zwei denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshäuser, die Mitte der neunziger Jahre modernisiert wurden, bietet die Stadt Frohburg jetzt zum Verkauf an. Der Stadtrat, der Anfang Februar nicht in der üblichen Runde zusammen treten konnte, stimmte im Umlaufverfahren der Höhe beider Kaufpreise zu. Die Immobilien werden jetzt ausgeschrieben.

Das markante Gebäude in der August-Bebel-Straße stammt aus dem Jahr 1730. Quelle: Jens Paul Taubert

Jüngeres Gebäude mit Instandsetzungsbedarf

Beide Gebäude befinden sich im Stadtzentrum. Zum einen handelt es sich um die August-Bebel-Straße 2, ein aus dem Jahr 1730 stammendes Gebäude mit drei Wohnungen und einem Geschäft. „Aufgrund der guten Bausubstanz gibt es keinen nennenswerten Instandhaltungsstau“, heißt es in der Vorlage. Der Mindestpreis wird auf 110 000 Euro festgesetzt. Das zweite Gebäude ist jenes in der Bahnhofstraße 5 nahe des Marktes, errichtet 1880, wo es einen gewissen Unterhaltungsstau gibt. Der ist eingepreist in die Mindestsumme, die die Kommune fordert: 146 000 Euro.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ekkehard Schulreich