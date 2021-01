Frohburg verzichtet auf Neujahrsempfang – Ehrenamtspreis bleibt

Frohburg

Kein Neujahrsempfang 2021 in Frohburg: „Wir haben uns im Hause schon Mitte November vorsorglich entschieden, ihn ausfallen zu lassen. Der verlorene Aufwand wäre viel zu groß gewesen. Die Entwicklung gibt uns Recht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). An der Würdigung von Ehrenamtspreisträgern halte man aber fest.

Auszeichnungen auf später verschoben

Vorschläge seien bereits eingegangen. „Eine geheime Auswahl konnte bisher wegen Sitzungsausfalls nicht erfolgen.“ Die Ehrung solle in einem besonderen Rahmen erfolgen. Wann das möglich sei, sei offen. „Auf alle Fälle werden wir kein Jahr aussetzten.“ Auch die zum Neujahrsempfang üblichen Auszeichnungen für vorbildliche Beispiele der Dorferneuerung und Stadtsanierung werden für 2020 beibehalten.

Sportlerehrung setzt mangels Wettkämpfen aus

Anders die Ehrung „ Sportler des Jahres“: Sie wird es in diesem Jahr nicht geben. In der Abstimmung mit einigen Sportvereinsvorsitzenden sei nicht zuletzt das Argument zur Sprache gekommen, „dass vor allem der Kinder-, Jugend- und Freizeitsport im Jahr 2020 aufgrund von Corona weitgehend zum Erliegen kam ist und deshalb kaum große sportliche Erfolge zu verzeichnen waren“. Man werde die Veranstaltung aber in den nächsten Jahren fortführen.

Von Ekkehard Schulreich