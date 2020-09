Frohburg will alten Schulhäusern eine Zukunft geben

Frohburg

Das Thema Kirchschullehen bleibt in Frohburg ein Dauerbrenner. Knapp ein Vierteljahrhundert nach Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen und dem Städte- und Gemeindetag zur Regelung vermögensrechtlicher Fragen ist die Liste der Erfolge so lang wie die der ungeklärten Fälle. Deshalb macht Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) jetzt Druck. Bis zu seinem Amtsende 2022 wird er es zwar nicht mehr schaffen, die Liste abzuarbeiten. Doch 2025 soll möglichst Vollzug gemeldet werden können. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, sich der Problem-Immobilien anzunehmen.

Fast wie eine Burg: Die alten Schule Greifenhain ist verkauft. Wohnraum soll entstehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Kommune muss Kosten vermeiden

„Der verbindliche Endtermin muss gesetzt werden, damit sich die Stadt von den meisten dieser Grundstücke entlasten kann“, sagte Hiensch. Anderenfalls müsse die Kommune immer länger Geld einplanen, um Gebäude zu unterhalten und zu sichern, für die sie keine Verwendung habe. Nach der Eingliederung Eulatals 2009 habe sich die Zahl dieser Immobilien erheblich erhöht. Trotz eines Grundsatzbeschlusses 2011, in die Offensive zu gehen, habe man etwa für die alten Schulgebäude in Prießnitz, Tautenhain und Elbisbach „aus den unterschiedlichsten Gründen noch immer keine Lösung gefunden“. Als Kohren-Sahlis 2018 in Frohburg aufging, kamen weitere Kirchschullehen hinzu.

Weitere LVZ+ Artikel

Die alte Dorfschule Roda wurde inzwischen durch private Investoren saniert. Quelle: Jens Paul Taubert

Wohnhaus, Museum, Gemeindezentrum sind gute Ideen

Dass sich aus den meist denkmalgeschützen Gebäuden – sie gehören der Kommune, wurden aber auf Kirchenland errichtet – durchaus Zukunftsträchtiges machen lässt, dafür gibt in Frohburg durchaus Beispiele. In Roda ist die alte Schule saniert; eine Arztpraxis und Wohnräume ziehen ein. Die alten Kohrener Schule erwarb der Leipziger Galerist und Kunsthändler Martin Koenitz. Er ist dabei, ein Museum des DDR-Alltags einzurichten. In Frauendorf übernahm die Kirchgemeinde das Gebäude; die Sanierung ist weitgehend abgeschlossen. Für die Schulen in Hopfgarten und Greifenhain wurden Käufer gefunden. In Schönau und Benndorf verwandelte die Stadt selbst die Gebäude in Gemeindezentren. In Flößberg entstand eine kürzlich erst sanierte und erweiterte Kindertagesstätte. Der alten Jahnshainer Schule hat sich der Bürgerverein Jahnshain,Linda, Meusdorf angenommen.

Die Flößberger Dorfgemeinschaft bringt an der sanierten Flößberger Kindereinrichtung „Zwergenland“ ein Schild an. Dass die alte Schule Teil des Komplexes ist, fällt ins Auge. Quelle: Steven Kwiezinski

Immobilien schnell auf den Markt bringen

Allerhand Problemfälle gibt es, bei denen das Eigentum an Gebäude und Boden zusammengeführt und neue Nutzungen und Kaufinteressenten gefunden werden müssen. „Am dringendsten ist das in Prießnitz. Wir müssen die Schule schnellstens auf den Markt bringen“, so der Bürgermeister. Gelinge das nicht, müsse die Kommune selbst in den Erhalt der maroden Substanz investieren – was man natürlich vermeiden wolle. Auf der Liste stehen ferner: die alten Schulen in Tautenhain und Elbisbach, das als Gemeindezentrum genutzte Haus in Nenkersdorf, das alte Pfarrhaus in Jahnshain. Klärungs-, aber keinen Verkaufsbedarf sieht die Verwaltung hinsichtlich des Bubendorfer Gemeindezentrums und jedes Teils des Frankenhainer Schulhofs, der noch der Kirchgemeinde gehört.

Dass das Prozedere insgesamt so schleppend voran komme, liege meist nicht an den Verantwortlichen vor Ort, stelle Wolfgang Hiensch klar: „Mit den Pfarrerinnen und Pfarrern arbeiten wir gut zusammen, und auch mit den Kirchvorständen gibt es kaum Diskrepanzen.“ Dafür klemme es nach seiner Erfahrung häufiger im Landeskirchenamt.

Von Ekkehard Schulreich