Frohburg will es ausrichten: Sachsens Landeserntedankfest 2023

Frohburg

Frohburg will das Landeserntedankfest 2023 ausrichten. Das hat der Stadtrat einhellig am Donnerstagabend beschlossen. „Wir haben das in den vergangenen Wochen offensiv diskutiert“, sagte Bürgermeister Karsten Richter (CDU). „Es gab eine breite Unterstützung seitens der Vereine, der Kirchgemeinden, von Unternehmen.“ Die Stadt Borna, Ausrichter des drittgrößten Festes im Freistaat anno 2019, habe zugesagt, den Organisatoren beratend zur Seite zu stehen.

Festumzug des Landeserntedankfestes 2019 in Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Nicht nur Image-Gewinn für Frohburg

Diese überregionale Veranstaltung, zu der Tausende von Besuchern erwartet werden, sei eine gute Chance für die Frohburger Gewerbetreibenden nach zwei wirtschaftlich schweren Pandemie-Jahren, so Richter. Für Frohburg selbst bedeute die Ausrichtung des Festes einen nicht zu unterschätzenden Image-Gewinn.

Es könne am Wochenende vor dem traditionellen Frohburger Dreieckrennen stattfinden und diesem Motorsport-Ereignis zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren. Das Fest werde sich zwar auf die Kernstadt konzentrieren, soll jedoch unbedingt die Ortsteile einbeziehen. Das Rittergut Prießnitz etwa sowie der Pfarrhof und die Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis seien hervorragend geeignete Veranstaltungsorte.

„Uns muss aber klar sein, dass all das nur funktioniert, wenn es eine breite Unterstützung gibt“, so der Bürgermeister. Er rechne mit Gesamtausgaben von 190 000 Euro, wobei das Land 130 000 Euro zuschieße. Der Eigenanteil von 60 000 Euro könne erfahrungsgemäß mithilfe von Sponsoren reduziert werden.

Geithain nimmt von Bewerbung 2023 Abstand

„So ein Fest hat eine Langzeit-Wirkung“, versicherte Peter Neunert, Geschäftsführer des Vereins Sächsisches Landeskuratorium Ländlicher Raum, der das Fest seit 1998 ausrichtet. Die Veranstaltung sei nicht nur eine Bühne für die Landwirtschaft. „Sie steht für alles, was den ländlichen Raum lebendig macht.“

Nur zweimal, in den Corona-Jahren 2020 und 2021, musste das Fest ausfallen. Geithain war 1999 Ausrichter gewesen. Im Vorjahr schien die Kommune einen neuen Anlauf starten zu wollen. Von einer Bewerbung für 2023 nahm der Stadtrat vor ein paar Wochen allerdings Abstand. Die Begründung: Die Kostenentwicklung sei schwer abzuschätzen. Geithain will sich, so Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), „auf unsere ureigenen Aufgaben konzentrieren“.

Der Frohburger Stadtrat hingegen beauftragte Bürgermeister Karsten Richter, das Bewerbungsschreiben dieser Stadt in den nächsten Tagen in die Post zu geben.

Von Ekkehard Schulreich