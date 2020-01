Frohburg will investieren, Gelder vom Freistaat lassen auf sich warten

Frohburg

Die Grundschule Kohren-Sahlis, die Sporthalle im Prießnitzer Rittergut, das Ortszentrum von Hopfgarten, die Kohrener Kindertagesstätte „Turmspatzen“, der alte Mühlgraben in Benndorf: Wenn man den Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) nach jenem fragt, was 2020 dringend umgesetzt werden müsste, bekommt man eine so klare wie ambivalente Antwort: „Wichtige Investitionen gäbe es zur Genüge. Man kann sich aber nur für die festlegen, für die auch eine Finanzierung gesichert werden kann.“

Fördergeld: Bescheide lassen auf sich warten

Und das gelinge mit Fördermitteln. Für die Schule und die Sporthalle etwa habe man positive Bescheide, für anderes – etwa den Straßenbau, die Sanierung des Sanitärbereichs der Eschefelder Sporthalle und die Anschaffung von Feuerwehr-Autos – nicht. „Für in Erwägung zu ziehenden Investitionen haben wir Förderanträge gestellt. Bewilligungen sind meist vollkommen offen.“

Frohburg sollte sich auch künftig vor allem auf Investitionen konzentrieren, für die es eine Förderung gebe, beharrt Hiensch auf seinem Grundsatz. Um solche Programme optimal nutzen zu können, brauche man planerischen Vorlauf. An dem hapere es aufgrund personeller Engpässe. Deshalb müsse man für viele im Zeitraum 2021 bis 2025 in Erwägung zu ziehende Investitionen schon 2020 mit dem Planen beginnen.

Die sanierte Eschefelder Halle wurde im Frühjahr 2019 übergeben. Jetzt will die Stadt noch den Sanitärbereich erneuern. Quelle: Julia Tonne

Landkreis ist in ähnlich schwieriger Lage

„Dem Landkreis geht es bezüglich des Straßenbaus wie den Kommunen. Keiner weiß, ob Fördermittel für die im Raum Frohburg geplanten Baumaßnahmen an Kreisstraßen bewilligt werden", so der Bürgermeister. Das betreffe in diesem Jahr insbesondere den Straßenbau Kohren-Sahlis – Rüdigsdorf und den zweiten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Elbisbach. „Bei beiden Maßnahmen sind wir finanziell mit beteiligt und wollen vor allem im Ausbaubereich auch die Straßenbeleuchtung mit erneuern."

Gemeinsame Vorhaben hängen in der Luft

Vollkommen offen sei, wie es mit Investitionen im Gebiet des Abwasserzweckverbandes (AZV) Espenhain weiter gehe, „wenn bei Gemeinschafts-Baumaßnahmen keine Fördermittel für den Straßenbau bewilligt werden, der Zweckverband aber bis Ende 2020 seine Leitungen verlegen muss.“ Das betreffe Flößberg – den aufgrund der Brücken-Erneuerung in Beucha bald wieder nutzbaren Beuchaer Weg – Prießnitz und Trebishain. Ohne Fördermittel blieben nur Notlösungen zur Instandsetzung derartiger Straßen nach dem Kanalbau.

Neue Koalition muss deutlich mehr Geld geben

Von der neuen sächsischen Regierung erwartet Wolfgang Hiensch, „dass schnell klare und konkrete Zeichen zur Stärkung des ländlichen Raumes und strukturschwacher Regionen in Sachsen gesetzt werden“. Die Mittel für Straßenbau, Kindertagesstätten und Sportstätten müssten aufgestockt werden. „Genauso ist das Land künftig finanziell weit mehr gefordert, wenn bereits jetzt feststeht, dass der ländliche Raum in Sachsen in der neuen EU-Förderperiode ab 2021 mit deutlich weniger EU-Mitteln als in den letzten Jahrzehnten ausgestattet werden wird.“

Von Ekkehard Schulreich