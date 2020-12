Frohburger Auswanderin erlebt Lockdown in Namibia

Frohburg/Swakopmund

Namibia ist schwer angeschlagen. Das beliebte Reiseland der Deutschen ächzt und stöhnt unter der Corona-Krise und die Menschen kämpfen verzweifelt gegen Hunger, Armut, Krankheit und Resignation. Auch für Anke (53) und Michael Graneß (61) aus Frohburg und Leipzig sind die Folgeschäden des monatelangen Ausnahmezustands bitter. Das Paar musste in seiner Wahlheimat Swakopmund selbst herbe Verluste hinnehmen. „Viele Unternehmen in Namibia kämpfen derzeit ums Überleben“, berichtet die 53-Jährige. „Eine soziale Abfederung wie in Deutschland gibt es hier nicht, die Armut ist stark ausgeprägt und wird vermutlich noch weiter zunehmen.“

Gästehaus steht zum Verkauf

Unweit der Atlantikküste hatte Anke Graneß das „Meerkat Gästehaus“ geführt und darin Touristen aus aller Welt empfangen, überwiegend Deutsche, Belgier, Niederländer, Österreicher und Italiener. Mit der Ausbreitung des Virus kam der Tourismus im südwestlichen Zipfel Afrikas fast völlig zum Erliegen. „Wir hatten plötzlich keine Einnahmen mehr und konnten uns mit dem Vermieter auch nicht über eine Absenkung der Monatsmiete einigen“, erzählt die Wirtin. „Mir blieb nichts anderes übrig, als zu schließen. Das Gästehaus steht nun zum Verkauf.“ Die Auswanderin und sieben Mitarbeiter verloren ihre Arbeit, stehen nun seit Ende Mai ohne Einkommen und staatliche Hilfen da.

Das Meerkat Gästehaus von Anke Graneß ist mittlerweile geschlossen und steht zum Verkauf. Quelle: privat

Rücklagen aus der Rentenvorsorge

Michael und Anke Graneß konnten auf ihre Rücklagen zurückgreifen, die sie sich mühsam für die Renten angespart hatten, und steckten sie zu großen Teilen in Michaels Restaurant „Fish Deli“. Das blieb im Mitnehm-Betrieb weiter geöffnet. „Michael war sehr kreativ“, sagt seine Frau. „Er hat komplette Gerichte wie Hühnerfrikassee oder Linsensuppe gekocht, eingefroren und die Leute konnten sie zu Hause aufwärmen. Das hat sich schnell rumgesprochen und hat uns wirtschaftlich über die Zeit gerettet.“ Dennoch sind fast 75 Prozent ihres einstigen Umsatzes weggebrochen. „Ohne Rücklagen hätten wir es nicht geschafft“, so die Frohburgerin, die ihre ehemaligen Mitarbeiter zudem mit Nahrungsmitteln unterstützte. „Wir möchten ihnen wenigstens ein Stück Hoffnung geben, dass wieder bessere Zeiten kommen.“

Ausnahmezustand beendet

Die Situation in Namibia ist bis heute schwierig, aber hoffnungsvoll. Mitte September beendete die namibische Regierung den Ausnahmezustand; damit entspannte sich die Lage etwas. Dennoch sei sich das Land seiner Verantwortung bewusst, sagt die Auswanderin, und setze auf die bewährten Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsregeln, Desinfektion und Besucherlisten in den Geschäften, Restaurants und Behörden. „Die Namibier nehmen die Situation ernst, aber sind nicht panisch.“

Einreise mit negativem Coronatest möglich

Mittlerweile sind die Landesgrenzen wieder geöffnet. Eine Einreise sei mit einem negativen Coronatest, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, ohne Weiteres möglich. Auf eine Quarantäne werde verzichtet. Inzwischen wurden auch die Reisebeschränkungen innerhalb des Landes komplett aufgehoben und der lokale und internationale Tourismus beginne sich langsam zu erholen. „Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft“, gibt sich die Frohburgerin optimistisch, zumal viele Namibier die einheimische Tourismusbranche mit Camping, Lodge- und Restaurantbesuchen unterstützt haben.

Hilferuf an alle Afrikaverliebten

„Wir wollen die Gesichter Namibias wieder strahlen lassen“, versprühen die beiden Sachsen neuen Mut. Das Land habe viel zu bieten, traumhafte Landschaften, exotische Tiere, ehrliche und einfache Menschen, die wenig zum Glücklichsein benötigen. Anke Graneß möchte ihren Traum vom eigenen Gästehaus bald wahr werden lassen. Doch aufgrund der Coronakrise seien die Banken nicht in der Lage, touristische Betriebe zu unterstützen. „ Namibia könnte ein interessantes Feld für Investitionen sein“, meint sie und sendet einen Hilferuf an alle Afrikaverliebten: „Eure Unterstützung ist so wichtig, da hier keinerlei staatliche Hilfen zum Tragen kommen.“ Interessenten können sich per Mail an die Auswanderin wenden (ankegraness@yahoo.de).

Die Benndorferin Anke Graneß und ihr Mann Michael leben seit einigen Jahren in Namibia. Dort hat die Corona-Krise verheerende Auswirkungen auf die einheimische Wirtschaft. Quelle: privat

Neue Heimat an der Atlantikküste

Über eine Anzeige in der Leipziger Volkszeitung hatten sich Anke und Michael Graneß kennen- und liebengelernt. Der gelernte Turbinenschlosser aus Leipzig und die Buchhalterin aus Benndorf teilten von Anfang an eine große Leidenschaft miteinander: das Reisen. Das sollte nicht folgenlos bleiben. 2012 besuchten sie das erste Mal Namibia und fühlten sich gleich wie zu Hause. Drei Jahre später ließen die Weltenbummler ihr gewohntes Leben hinter sich und wagtenzehn Flugstunden von Deutschland entfernt einen Neuanfang. Die zweitgrößte Stadt Namibias mit 40 000 Einwohnern wurde 1892 von deutschen Kolonisten gegründet und liegt direkt an der Atlantikküste.

Von Kathrin Haase