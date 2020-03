Frohburger Bauern arbeiten für unvorhersehbare Zeiten vor

Frohburg

Die Nässe im Acker reicht bis in 70, 80 Zentimeter Tiefe, die ersten Feld-Drainagen laufen wieder: „Die Situation hat sich ein bisschen beruhigt. Wir starten besser als letztes Jahr“, sagt Bodo Graichen, in der Osterland Agrar GmbH Frohburg verantwortlich für den Ackerbau. Er meint die Frühjahrsbestellung, nicht die durch Corona verursachte Unsicherheit. Zurzeit werden Rüben ausgesät; 200 Hektar sind bereits gedrillt. Die Wintersaaten sind gut über das Jahr gekommen, denn der Winter war mild und feucht. „Der Raps bereitet ein bisschen Kopfzerbrechen. Der Frost war in den vergangenen Nächten zu heftig“, sagt Graichen. Er habe, früher als sonst, kurz vor der Blüte gestanden, und könne mit minus sieben, minus acht Grad in Folge schlecht umgehen. Insgesamt aber gebe es Anlass zu der Hoffnung, dass 2020 ein erfolgreicheres werde für die Bauern.

Osterland: Pandemie hätte unabsehbare Konsequenzen

Wobei die Konsequenzen der Pandemie nicht abzuschätzen seien, sagt Graichen: „Wir haben ganz schön Bauchkneipen. Vor allem in der Milchproduktion sind wir ganz, ganz vorsichtig, lassen da so wenig Leute wie möglich ran.“ Nicht auszudenken, würden Mitarbeiter des rund 80 Kräfte zählenden Unternehmens in Größenordnungen ausfallen. Schließlich sind in Frohburg und in Prießnitz je 500 Milchkühe zu versorgen. Der Milchpreis sei stabil, es gebe ja Lieferverträge. Und was Getreide und Zuckerrüben, Kartoffeln und Zwiebeln angehe, laufe alles nach Plan: „Wir können nur arbeiten und sehen, was die Zeit bringt - für uns und für alle.“

Zum Thema: Wie sich die Bauernverbände auf den Krisenfall einstellen

Kohrener Land: Frühjahrsbestellung läuft

„Wir sind mittendrin in allen Arbeiten“, sagt Barbara Hennig, Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Kohrener Land, die die Fluren im südlichen Teil des Landkreises Leipzig bewirtschaftet. Der Betrieb produziert Getreide, baut aber auch Futter an für die rund 400 Milchkühe, die in Rüdigsdorf stehen. Man sei in den vergangenen Tagen gut voran gekommen. Das Jahr 2020 lasse sich besser an als die beiden vorherigen, ausgesprochen trockenen. „Dennoch: Das Wasser im Boden fehlt immer noch. Das große Defizit konnte nicht ausgeglichen werden.“

Quelle: Jens Paul Taubert

Mit großer Sorge verfolgten sie und ihre Mitarbeiter die Corona-Entwicklung, sagt Hennig: „Müssten Leute von uns in Quarantäne, hätten wir ein großes Problem.“ Es sei ja nicht möglich, eingefuchste Mitarbeiter plötzlich durch andere zu ersetzen. Deshalb lege man großen Wert auf Hygiene und versuche, „mit einem dunkelblauen Auge“ durch diese schwierige Zeit zu kommen.

Von Ekkehard Schulreich