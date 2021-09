Frohburger Bürgermeisterwahl: Stimmzettel mit Kandidat und freier Zeile 

Frohburg

Die Einwohner von Frohburg haben am 26. September gleich zweifach die Wahl. Sie entscheiden zum einen über die Zusammensetzung des Bundestages. Zum anderen steht die Wahl des Frohburger Bürgermeisters an. Was bei der Wahl zu beachten ist, hat die LVZ Marion Schwurack gefragt, die dem Gemeindewahlausschuss vorsteht.

Frohburg hat 33 Ortsteile. Wie viele Einwohner sind wahlberechtigt?

Circa 10 030.

Wie viele Wahllokale gibt es?

In Frohburg und den Ortsteilen gibt es 21 Urnen-Wahlbezirke, also Wahllokale, und einen Briefwahlbezirk.

Wann sind die Wahllokale am Sonntag geöffnet?

Von 8 bis 18 Uhr.

Ehrenamtliche arbeiten in vielen Wahlvorständen

Arbeiten viele Ehrenamtliche in den Wahlvorständen vor Ort mit? Oder muss die Kommune vor allem auf die Verwaltung zurückgreifen?

In den Wahlvorständen sind am Sonntag 142 Wahlhelfer tätig, davon sind 87 Ehrenamtliche und 55 städtische Mitarbeiter.

Unter den Namen Karsten Richter bleibt Raum

Da mit Karsten Richter nur ein Kandidat nominiert wurde, ist auf dem Wahlzettel nur dieser Name gedruckt. Hat der Wähler trotzdem die Chance, stattdessen eine andere Person vorzuschlagen?

Auf dem amtlichen Stimmzettel steht der einzige Wahlvorschlag der CDU mit dem Bewerber Karsten Richter. Entsprechend Paragraf 42 Kommunalwahlgesetz und Paragraf 25 Absatz 4 Kommunalwahlordnung ist darunter eine freie Zeile. Darin können Wähler auch einer anderen wählbaren Person ihre Stimme geben. Diese Person ist durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise zu benennen.

Landläufig wird damit gerechnet, dass sich viele für die Briefwahl entscheiden. Wie ist diese Situation in Frohburg?

Bürgermeister Wolfgang Hiensch sprach auf der Stadtratssitzung am 16. September davon, dass bereits mehr als 1750 Wahlberechtigte von der Briefwahl Gebrauch machten. Der Anteil ist weiter gestiegen. 2000 Briefwähler, also 20 Prozent, scheinen am Ende durchaus realistisch. Das ist deutlich mehr als bei vergangenen Wahlen.

Die Wahllokale schließen 18 Uhr. Die Auszählung der Stimmen beginnt sofort danach. Ist die öffentlich?

Das ist so.

Bundestagswahl wird zuerst ausgezählt

Was wird zuerst ausgezählt - Bundestags- oder Bürgermeisterwahl?

Nach Schließung der Wahllokale wird zuerst die Bundestagswahl ausgezählt, danach die Bürgermeisterwahl.

Wann rechnen Sie mit vorläufigen Ergebnissen?

Das wird gegen 22 Uhr sein.

Wahlausschuss macht am Dienstag alles klar

Wann und wo tritt der Gemeindewahlausschuss zusammen, um das vorläufige amtliche Endergebnis festzustellen?

Am 28. September, 15 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses. Auch dieser Termin ist öffentlich.

Lesen Sie auch

Von Ekkehard Schulreich