Frohburger Dreieck-Rennen: Signal steht auf grün

Frohburg

Die Ampel steht auf Grün: Das 58. Frohburger Dreieckrennen soll wie geplant am 18. und 19. September über den traditionsreichen Kurs gehen. Das Hygienekonzept wurde durch die Behörden bestätigt. Die Läufe der International Road Racing Championship (IRRC), die in Frohburg ausgefahren werden, sind hochkarätig besetzt. Der MSC Frohburger Dreieck und seine Partner sind hoch motiviert, nach dem Pandemie-bedingten Ausfall der Veranstaltung 2020 endlich wieder attraktiven Rennsport erlebbar zu machen. Dass das gelingt, liegt auch am Publikum, das – so hofft es der Vereinsvorsitzende Tom Nowka – möglichst zu Tausenden die Strecke säumt.

Siegerehrung 2019 nach Rennen 8: 2. Didier Grams, 1. Daniel Webb, 3. Marek Cerveny (von links). Quelle: Jens Paul Taubert

Stress hoch fünf für alle Organisatoren

„Wir haben auf grün gedrückt. Zurück können wir im Grunde nicht mehr. Jetzt läuft die Euro-Uhr mit“, sagt Tom Nowka. Die Verträge seien unterschrieben, die Publikationen in den Druck gegeben. Das Risiko angesichts der Corona-Entwicklung, nennt er „beherrschbar, aber es bedeutet Stress hoch fünf für alle Beteiligten“. Nicht nur für die Kernmannschaft der drei Dutzend Organisatoren, sondern ebenso die zahlreichen Helfer, die Unterstützer aus der Wirtschaft – und natürlich die Fans, die zum Teil seit Jahrzehnten in jedem September nach Frohburg kommen und die die Rennen im vergangenen Jahr schmerzlich vermissten. Vier Wochen vor der Veranstaltung hat der Deutsche Motorsportbund die Strecke inspiziert und die Zulassung um weitere fünf Jahre verlängert. Das schafft Sicherheit.

Tom Nowka und der MSC-Vorstand wissen ein motiviertes Organisatoren-Team an ihrer Seite. Quelle: Jens Paul Taubert

Drei-G-Regel und Testmöglichkeiten vor Ort

„Wir rechnen damit, dass die Zuschauer mindestens in derselben Größenordnung kommen wie in den Jahren vor Corona. Diese Resonanz ist wichtig, denn nur so können wir unser Dreieckrennen erhalten“, sagt Nowka. Würde die Furcht vor einer Ansteckung manchen von einem Besuch abhalten, wäre das kontraproduktiv. Anlass zur Sorge gebe es nicht, wenn sich alle – Fahrer wie Publikum – an die vorgeschriebene Drei-G-Regel hielten: Motorsport-Erlebnis nur für Geimpfte, Getestete, Genesene. Das Geithainer DRK bietet vor Ort kostenlos Tests an, um die Hürde ganz niedrig zu halten.

Impression vom 57. Frohburger Dreieckrennen, hier Marek Cerveny. Quelle: Jens Paul Taubert

Viele hochkarätige Läufe

„Alle Rennklassen der IRRC sind ausgebucht, und auch die anderen Läufe bieten Motorsport vom Feinsten“, sagt Tom Nowka. Insgesamt rechnet er mit rund 200 Teilnehmern. Mit den Behörden gebe es eine gute Zusammenarbeit. Alle Logistikpartner, ohne die eine solch große Veranstaltung gar nicht machbar sei, stünden unbeirrt zur Seite. Offen sei lediglich, ob man es schaffe, einen Auftakt am Freitagabend auf dem Frohburger Markt auszurichten, wo die Fans ganz nah an ihre Idole heran kommen.

www.frohburger-dreieck.de/neues-news/alle-informationen-zum-rennen

Von Ekkehard Schulreich