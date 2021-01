Frohburger Fußballer sorgen für mehr Grün

Frohburg

Der BSV Einheit Frohburg kann nicht nur Tore schießen: Er pflanzt auch Bäume. Ein Dutzend kam bereits im vergangenen Jahr im hinteren Bereich des Stadions am Erligtweg in den Boden. Der Verein schloss sich wie andere Vereine, Unternehmen und Einwohner der Bürgermeister-Initiative „100 Bäume für Frohburg“ an. Und bleibt dabei nicht stehen. Das zeigen aktuelle Aktivitäten im Eingangsbereich, wo ein alter Betonzaun und kriechendes Gesträuch entfernt werden.

„Corona lässt Arbeitseinsätze ja leider nicht zu. Sonst wären wir schon viel weiter“, sagt Rico Hiensch, Abteilungsleiter Fußball. Im Frühjahr werde man das Geplante aber umsetzen. Der Eingang werde neu und grüner gestaltet. Sträucher und einige Bäume würden gepflanzt. Für die Fahrräder der Fans werde eine neue Abstellmöglichkeit geschaffen und damit zugleich die Zufahrt für den Rettungsdienst verbessert. Bäume wolle man in Zukunft kontinuierlich pflanzen, um das Sportareal attraktiv zu halten: „Das ist eine Aufgabe für Jahre und Jahrzehnte. Der stellen wir uns als Verein.“

Von Ekkehard Schulreich