Frohburger Geflügelzüchter können endlich feiern

Frohburg

Zweimal mussten die Rassegeflügelzüchter aus Frohburg und umliegenden Orten ihre Jubiläumsfeier verschieben. Jetzt wurde der 125. Vereinsgeburtstag mit zwei Jahren Verspätung endlich nachgeholt. Im Landgasthof „Bubendorfer Hof“ trafen sich Züchter mehrerer Generationen, um gemeinsam Rückschau zu halten. Und vor allem, um nach vorn zu blicken, denn in diesem Jahr sollen viele Aktivitäten, die pandemie-bedingt ausfallen mussten, wieder stattfinden.

Stellvertretender Staatschef hat Verein mitgründet

„Es sind ja nicht nur die Ausstellungen, die regional und überregional abgesagt wurden“, sagt Werner Mroske vom Vorstand, seit vielen Jahrzehnten im Verein. „Vor Corona hat die Vogelgrippe uns Züchtern immer wieder Grenzen gesetzt.“ Zusammen mit Vereinschef Kai Schubinski warf er einen Blick zurück auf die Vereinsgeschichte, die 1895 begonnen hatte.

Damals hatten sich Enthusiasten auf Anregung eines Lehrers Schmidt aus Bubendorf im damaligen Frohburger Schießhaus getroffen. Unter ihnen war Otto Nuschke gewesen, später in der DDR CDU-Vorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident, Frohburger Ehrenbürger und 1955 Stifter einer Bodenvase aus Meißner Porzellans als Ehrenpreis. In den Fünfzigerjahren hatte die Vereinsarbeit einen neuen Aufschwung, ab 1963 hatten sich die Züchter ein Vereinsheim mit Ausstellungshalle gebaut.

Der Rassegeflügelzuchtverein Frohburg und Umgebung hat endlich sein 125-jähriges Bestehen gefeiert – und dabei die historische Vereinsfahne präsentiert. Quelle: Verein

In den Nachwende-Jahren bildete sich der eingetragene Verein der Rassegeflügelzüchter Frohburg und Umgebung. Die Mehrzweckhalle Greifenhain etablierte sich als Ort der Ausstellungen. Vereinslokal ist das Frohburger Schützenhaus. Stolz ist der Verein über viele züchterische Erfolge im Laufe dieser langen Geschichte, und er ist dankbar für die vielen, die diese ehrenamtliche Arbeit unterstützen.

Heranwachsende setzen das Züchten fort

Aktuell zählt der Verein 20 Mitglieder, darunter mehrere Jugendliche. Für Mroske ein Zeichen dafür, dass die Geflügelzucht bei allen Erschwernissen und Restriktionen eine Zukunft haben wird. Dass das Interesse an diesem Hobby auch anderenorts intensiv gepflegt wird, zeigten Vertreter der befreundeten Vereine aus Dölitzsch und Geithain, Frauendorf und Kohren-Sahlis, die den Frohburgern zu ihrem Jubiläum gratulierten. Eingeladen waren zudem Bürgermeister Karsten Richter (CDU) und Markus Nöbel, der den Kreisverband leitet.

Im Dezember wird der Verein in Greifenhain die Kreisschau ausrichten. „Unser Ziel sind dann mindestens 500 Tiere.“ Präsentieren will sich der Verein unter anderem bei der 850-Jahr-Feier in Greifenhain Ende Mai. Zudem soll es wieder einen Besuch bei den Mädchen und Jungen der Frohburger Kindertagesstätte „Spatzennest“ geben.

Von Ekkehard Schulreich