Frohburger Großbrand: Familie will neu bauen – Warten auf die Versicherung 

Frohburg

Das Warten zermürbt. Sie wollen etwas tun, wollen ihr Schicksal wieder in die eigenen Hände nehmen. Sind auf dem Sprung. Und müssen warten. Ein Jahr ist es her, dass Karin und Hans-Jürgen Sprenger aus Frohburg alles verloren: ihr Wohnhaus, ihr Geschäft, die Leichtigkeit des nahen Ruhestands mit den vielen bis dahin angeschobenen Plänen.

Ein Großbrand zerstörte am Nachmittag des 10. Februar 2021 das Gebäude in der Frohburger Innenstadt. Sie hätten es längst aufgebaut, haben die Pläne des Architekten und die Baugenehmigung. Was zwölf Monate später immer noch aussteht, ist die Finanzierungszusage der Versicherung.

Unaufhaltsam haben sich die Flammen durch das Dach gefressen. Die Rauchsäule ist über Stunden weithin zu sehen gewesen. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Versicherung gibt Geld für Neubau nicht frei

„Nie hätte ich geglaubt, dass man so tief fallen kann“, sagt Hans-Jürgen Sprenger. „Jeden Tag hoffe ich, dass der Anwalt anruft.“ Und dass er die Botschaft bringt, auf die seine Frau und er seit Wochen und Monaten warten. Dass der verheerende Brand ein Versicherungsfall ist, steht nicht in Abrede. Strittig ist die Höhe der Summe. Dass das Feuer ausgelöst wurde beim Auftauen einer eingefrorenen Leitung, macht die Sache nicht einfacher und ist emotional eine zusätzliche Last.

Der Schaden wird auf 1,4 Millionen Euro beziffert. „Die Entschädigung, die uns vor Monaten angeboten wurde, reicht nicht, das Haus neu zu bauen“, sagt der Mann, der in diesem Jahr 70 wird. Dass er seine Unbeschwertheit verlor, ist nicht die Frage des Alters. Doch aufgeben kommt nicht infrage: Neu bauen an der beräumten Brandstätte wolle man unbedingt, auch der Tochter und der beiden Enkel wegen, die ihre Wohnung ebenso verloren wie ein weiterer Mieter.

Das Gebäude ist beim Brand zerstört worden. Den Einsatzkräften gelang es, das Nachbarhaus vor den Flammen zu bewahren, auch wenn das Löschwasser Schäden verursachte. Quelle: privat

Frost erschwert das Löschen

Gerade noch, wie der Volksmund sagt, mit beiden Beinen mitten im Leben, standen Karin und Hans-Jürgen Sprenger an diesem bitterkalten Februarnachmittag plötzlich verloren auf der Straße der Freundschaft, umringt von Blaulicht. Der Dachstuhl in hellen Flammen, der schwarze Rauch ein weithin sichtbares Fanal.

Die Feuerwehrleute setzten alles daran, die Gewalt des Feuers zu bändigen, das Nachbarhaus zu retten. Der strenge Frost erschwerte das Löschen. Fassaden, Gehweg, Fahrbahn vereisten. Zu retten war nichts als das bloße Leben. „Als ich am nächsten Tag mit meiner Tochter in der Kleiderkammer des DRK stand, das war ein Gefühl, das ist nicht zu beschreiben“, sagt die 66-Jährige.

Kein Wort gegen Kleiderkammern, vielmehr große Dankbarkeit gegenüber allen, die ihnen in den schwersten Stunden und in den Tagen danach zur Seite standen. „Die Hilfsbereitschaft war enorm. Sie hat uns Mut gemacht, nicht aufzugeben, auch als wir keinen Boden mehr spürten unter den Füßen, kein Land sahen.“

Ein unwiederbringliches Bild: Karin Sprenger in ihrer Drogerie 2020. Da hatte die Welt schon einen Knacks. Die Corona-Pandemie schränkte Handel und Leben ein. Das Feuer zerstörte alles Geschaffene. Quelle: Jens Paul Taubert

Nach 30 Jahren im Geschäft sollte es ruhiger werden

1991 hatten Sprengers das unter Denkmalschutz stehende Wohn- und Geschäftshaus gekauft, nur wenige Schritte entfernt von Michaeliskirche und Markt. Nur ein Vierteljahr (!) benötigte Hans-Jürgen Sprenger, es von Dach bis Keller zu sanieren. Im Erdgeschoss entstand eine Drogerie mit Malerbedarf. Für die Pharmazie-Ingenieurin und den Malermeister die Chance, sich unmittelbar nach der Wende wirtschaftlich selbstständig zu machen. Im September 2021, nach drei Jahrzehnten, wollten sie sich mit gutem Gefühl zur Ruhe setzen. „30 Jahre durchzuhalten, bedeutet schon etwas in der heutigen Zeit.“

Der Tag danach: Das Haus ist eine Ruine. Wohnungen und Drogerie sind zerstört. Das Räumfahrzeug entfernt den Eispanzer, den das Löschwasser auf der Fahrbahn gebildet hat. Quelle: Jens Paul Taubert

Freund bietet Übergangsquartier in Greifenhain an

Ihr Traum wurde zu verkohlten Sparren, herabstürzenden Decken, sich unter dem Löschwasser und dem Frost auflösenden Lehmwänden. „Wir wissen, dass das Haus seit 1764 stand, aber es war definitiv älter“, sagt Karin Sprenger. Glaube man Überlieferungen, widerstand es dem Stadtbrand von 1719, der mehr als hundert Gebäude Frohburgs vernichtete. Dieser Vorrat an Vorsehung, jetzt war er aufgebraucht.

Immerhin nicht restlos. Ein Freund, Frank Herrling, bot dem Paar wie der Tochter samt Enkeln sofort ein Quartier an. Sein über Jahre leer stehendes Haus in Greifenhain, Zuflucht auf Zeit, wurde dank der Hilfe vieler renoviert. Überhaupt die Hilfsbereitschaft: der Einsatzkräfte, der Nachbarn, der Kundschaft, von Familie und Freunden, vieler Unbekannter, die auf ein von der Stadt eingerichtetes Spendenkonto einzahlten.

Doch es gab auch gehässige Sätze, sagt Sprenger: „,Ihr habt ja ’n Haufen Geld gekriegt!, hieß es. – Dabei hatten wir nichts mehr, nicht mal ’ne Zahnbürste.“

Wenige Erinnerungsstücke aus dem Schutt geholt

„Wir bekamen auch Wohnungsangebote, doch immer hieß es: keine Haustiere“, sagt Hans-Jürgen Sprenger. Das kam nicht in Betracht, denn Hündin Bella gehört zur Familie. Seit dem vergangenen Frühjahr dreht er mit ihr von Frohburgs Nachbarort aus seine tägliche Runde. Nähert er sich der Baulücke, an dem das Haus stand, verstärkt sich der Druck in der Brust.

Ursprüngliche Pläne, das Haus zu sanieren, erwiesen sich aufgrund der Substanz-Schäden durch Feuer, Wasser und Frost als nicht umsetzbar. Ab dem Sommer wurde die Ruine deshalb Stück für Stück abgetragen. „Die Bauleute bargen ein paar Erinnerungsstücke für uns“, erzählt Karin Sprenger. „Wir kamen ja nicht mehr ran, nicht in das Geschäft, nicht in die Wohnungen. Alles war verschimmelt, hinüber, Sondermüll.“

Alle Hoffnungen ruhen auf dem Baustart

„Jetzt hoffen wir, dass die Versicherung endlich grünes Licht gibt und wir beginnen können, neu anfangen“, sagt Hans-Jürgen Sprenger. Bis zum Siebzigsten im November 2022 wollte er im neuen Haus sein, und er will es noch immer.

Seine sieben Lebensjahrzehnte, unabänderlich sind sie Geschichte. Noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen, dazu sind seine Frau und er, so schmerzhaft es ist, entschlossen. Um der Tochter und der Enkel willen, die eine Heimat brauchen. Und um neu einen Halt zu finden, um zu spüren: Eine Katastrophe muss nicht das Ende sein.

Sprengers Zukunft hat eine Form, zweidimensional nur bisher in Form von Architekten-Plänen. Dass in diesem Frühjahr eine Baugrube ausgehoben, ein Fundament gelegt, Stein auf Stein gesetzt werden können – Sprengers glauben ganz fest daran. Sie warten – auf den Anruf, der das Warten beendet, den Druck vermindert.

Von Ekkehard Schulreich