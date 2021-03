Frohburger Museum räumt für Feuerriegel-Ausstellung um

Frohburg

Der Kunstkeramiker Kurt Feuerriegel ist vielerorts im Kohrener Land präsent: in Kohren-Sahlis mit seinem Töpferbrunnen auf dem Markt, in Frohburg mit der Figur des Töpfermädchens, mit Reliefs am Empfangsgebäude des Bahnhofs, in Narsdorf mit Gestaltungselementen im einstigen Bahnhof. Dass das Museum im Frohburger Schloss den Mann würdigt, der dem Töpferhandwerk vor einem Jahrhundert hier zu neuer Blüte verhalf, versteht sich von selbst. Die Dauerausstellung zu seinem Wirken wird, in diesem Jahr beginnend, neu gestaltet.

Feuerriegels Wirken hinterließ Spuren

„Kurt Feuerriegel gehört zu den Persönlichkeiten, die das Leben und das Erscheinungsbild Frohburgs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in besonderem Maße prägten. Seine vor allem baukeramischen und plastischen Arbeiten begegnen uns heute noch an vielen Plätzen und Gebäuden“, sagt Museumsleiterin Konstanze Jurzok. Aber auch weit über Frohburg hinaus erinnerten bildhauerische und keramische Arbeiten an und in Gebäuden an einen der bedeutendsten Kunstkeramiker Sachsens dieser Zeit, der von 1880 bis 1961 lebte. Zeugnisse seines künstlerischen und handwerklichen Schaffens hinterließ er unter anderem in der Deutschen Bücherei in Leipzig und im Georgius-Agricola-Gymnasium, dem ältesten städtischen Gymnasium von Chemnitz.

Zu Kurt Feuerriegel gibt es eine Dauerausstellung im Frohburger Schloss. Quelle: Museum

Dauer-schau wird neu gestaltet

In diesem Jahr jährt sich zum 60. Male der Todestag Feuerriegels. Die Stadt Frohburg, die 1910 die zweite Heimat des in Meißen geborenen Künstlers wurde, ehrt ihn seit vielen Jahren beispielsweise mit einer Ausstellung im Schloss. „Beides, Museum und Schloss, stehen in einer ganz besonderen Beziehung ihm. Seinem Schaffen und seinem Verhältnis zum damaligen Rittergutsbesitzer Friedrich Ludwig Albrecht Krug von Nidda und von Falkenstein verdankt die Stadt Frohburg die Entstehung des Museums“, sagt Jurzok. Mit dem Ankauf einer Großraum-Vitrine – der Stadtrat hat die Entscheidung am 11. März auf dem Tisch – werde man dem künstlerischen Erbe Feuerriegels eine moderne und noch attraktivere Präsentationsfläche bieten.

Die derzeitige Gestaltung stamme vom Anfang der 1990er Jahre, so Jurzok: „Die Vitrinen sind verschlissen. In den vergangenen Jahren erhielt unser Museum zudem umfangreiches Material zu Kurt Feuerriegel. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden Eingang finden in die neu geplanten Ausstellungstexte.“ Neben der Präsentation zahlreicher Arbeiten Feuerriegels in verschiedenen Techniken sollen das Leben des Künstlers, seine Bedeutung für die Erhaltung des Töpferhandwerks im Kohrener Land und seine Lehrtätigkeit Eingang in die Neugestaltung der Ausstellung finden. Finanziert wird das durch den Kulturraum Leipziger Raum, der seit vielen Jahren die museale Facharbeit des Museums Schloss Frohburg fördert.

Von es