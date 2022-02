Frohburger Oberschule braucht mehr Platz – Warten auf das Landesamt

Frohburg

Die erfreuliche Nachricht hat einen Haken: Die Oberschule Frohburg ist bei Schülern und Eltern ausgesprochen beliebt. Nicht nur Heranwachsende aus der Kernstadt und vielen Frohburger Ortsteilen lernen hier. Manche kommen auch aus den Nachbarkommunen Borna und Geithain, teils nehmen sie gern noch weitere Wege in Kauf. Die Konsequenz: Es wird eng im Haus.

Die Übergabe eines hochmodernen Anbaus 2017 schaffte Luft, bisher. Doch nun müsste die Kommune erneut investieren, um diese Erfolgsgeschichte nicht abzubremsen – meinen zumindest Schulleitung und Elternschaft. Wie das Landesamt für Schule und Bildung das sieht, auf diese Stellungnahme wird in Frohburg seit Dezember gewartet.

Stadt aktuell: Positive Entwicklung unterstützen

„Die Oberschule hat in der Region einen sehr guten Ruf“, sagt Bürgermeister Karsten Richter (CDU). „Diese positive Entwicklung werden wir als Kommune natürlich unterstützen.“Das klingt deutlich zugewandter als die Sicht, die Vorgänger Wolfgang Hiensch (BuW), bis Ende November im Amt, im vergangenen Sommer formuliert hatte. Aus der „überregional anerkannten sehr guten Qualität“ könne er „derzeit kaum einen zwingenden Erweiterungsbedarf ableiten“, hatte er damals dem Stadtrat gesagt.

Karsten Richter, Bürgermeister (CDU) von Frohburg. Quelle: Jens Paul Taubert

Vorstoß wegen erneut vier 5. Klassen

Anlass war ein Vorstoß der Schulleitung gewesen, der die Kommune zum Handeln bewegen wollte. Schließlich hatte die Bildungseinrichtung im Sommer 2021 zum zweiten Mal in Folge sogar vier 5. Klassen aufnehmen können; dabei ist das Haus mit dem Anbau pro Jahrgang auf drei Klassen ausgerichtet (dreizügig).

Ein Trend, der sich fortsetzen wird, hatte Schulleiter Ingo Pfretzschner gesagt. Angesichts der kontinuierlich steigenden Zahlen in den Kindereinrichtungen und Grundschulen komme die Stadt gar nicht umhin, erneut zu investieren.

Oberschulleiter Ingo Pfretzschner (r.) bei der Eröffnung des Anbaues der Oberschule Frohburg 2018 mit Thomas Seifert vom Architektenbüro und dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Hiensch. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Landesamt-Bericht neue Gespräche

Offenbar wird das im Rathaus inzwischen ähnlich gesehen. „Wir wollen einen gemeinsame Strategie entwickeln“, sagt Stadtchef Richter. Dazu habe man im Dezember bereits ein Gespräch geführt, an dem Elternvertreter und das Landesamt mit teilnahmen. Nicht nur die Frohburger Oberschule, auch andere Bildungseinrichtungen stoßen räumlich an Grenzen, weiß der Bürgermeister. Deshalb erstelle das Landesamt insgesamt „eine Art Bestandsaufnahme“.

Ihre Erkenntnisse daraus wollte die Behörde der Kommune eigentlich bereits bis Jahresende zustellen. Erfolgt ist das bisher nicht. „Wir haben noch mal nachgehakt“, so Richter. „Sobald das Papier vorliegt, werden wir uns in größerer Runde dazu abstimmen.“ Aktuell lernen in der Oberschule in 18 Klassen 412 Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 10. Klassenstufe.

Von Ekkehard Schulreich