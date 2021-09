Frohburger Ortsteile haben konkrete Erwartungen an neuen Bürgermeister

Frohburg

Die Kommune Frohburg ist die Summe ihrer 33 Ortsteile: Daran lassen die vier Klein-Parlamente in den Ortsteilen keinen Zweifel. Mit Blick auf die Neuwahl des Frohburger Bürgermeisters am 26. September verbinden sie den Wunsch auf ein Miteinander auf Augenhöhe, egal, ob man in Flößberg oder Meusdorf, Tautenhain oder am Frohburger Markt zu Hause ist. Dass Karsten Richter (CDU), einziger Bewerber für diesen Chefposten, bisher Ortsvorsteher von Eulatal ist und letzter Bürgermeister dieser Landgemeinde war, nehmen sie als gutes Omen.

Nenkersdorf/Schönau: Mehr Breitband

„Die Politik der Gleichbehandlung sollte fortgesetzt werden“, sagt Andreas Mertin, Ortsvorsteher von Nenkersdorf und Schönau, zugleich auch Linken-Stadtrat in Frohburg. Und sie sei ausbaufähig: „Die Wertschätzung der Ortschaftsräte sollte wachsen. Wir wollen mehr eingebunden werden, Dinge nicht nur abnicken.“

Im Frohburger Gebiet sei in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel geschaffen worden. Jetzt müsse man sich darauf konzentrieren, all das zu erhalten. Straßen, Wege, öffentliche Gebäude bedürften planmäßiger Instandsetzung. „Beim Breitband-Ausbau sind noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, auch wenn sich einiges besserte.“ Wichtig sei es zudem, Bauplätze zu schaffen, um junge Familien in den Dörfern zu halten.

Kohren-Sahlis: Dem Tourismus Wege bereiten

„Die Bürgerrunde, die Karsten Richter bei uns machte, war gut besucht. Wir haben viele Themen angesprochen“, sagt Siegmund Mohaupt, Ortsvorsteher von Kohren-Sahlis und ebenfalls Stadtrat (CDU). „Der Tourismus ist wichtig. Zu ihm gehören ein Netz von Wandwegen, die Museen, eine attraktive Stadt – und gepflegtes Grün.“

Bei Letzterem hapere es nach Meinung vieler gewaltig, seit ein Leipziger Unternehmen dafür verantwortlich zeichnet. „Die Stadtverwaltung sollte prüfen, inwieweit Frohburg einen Bauhof als Eigenbetrieb schaffen könnte, eventuell in Zusammenarbeit mit Geithain, denn dort funktioniert’s.“

Frohburg habe in die Grundschule und in die Kindertagesstätte „Turmspatzen“ große Summen investiert, wolle jetzt die Sanierung der mittelalterlichen Burgtürme angehen. „Wer nach Wolfgang Hiensch kommt, muss ziemlich viel ausfüllen“, zollt Mohaupt dem Scheidenden Anerkennung. Karsten Richter sei aufgrund seiner Verortung im Ländlichen und seiner Erfahrungen aber sehr gut geeignet, ihm im Amt zu folgen.

Eulatal: Budgets für Ortsteile

„Wenn eine Kommune so groß ist wie Frohburg, kann die Verwaltung nicht jedes Detail im Blick haben. Deshalb sollte sie mehr Kompetenz in die Ortsteile geben“, meint Daniel Kratz, seit 2009 im Eulataler Ortschaftsrat und seit zwei Jahren stellvertretender Ortsvorsteher. Dass der Bürgermeister-Kandidat einer der ihren sei, schaffe für die Ortschaft aber keinen Bonus: „Er wird Eulatal nicht bevorzugen.“

Wolfgang Hiensch bescheinigt Kratz eine gute Arbeit, doch mehrfach habe er den Ortschaftsrat vor vollendete Tatsachen gestellt. Das sollte nicht mehr passieren. Dass Richter den Ortsteilen mehr Kompetenzen einräumen wolle, für sie über eigene kleine Budgets nachdenke und dass er die Kooperationen mit den Vereinen stärken wolle, seien richtige Ansätze: „Er wird auf das große Ganze achtgeben, nicht einen gegen andere ausspielen.“

Roda: Löschteich braucht Wasser

Torsten Biringer und sein Rodaer Ortschaftsrat haben einen so praktischen wie dringenden Wunsch an den Neuen. „Wir brauchen für den Böttcherteich eine stabile Wasserversorgung.“ Das Gewässer, das sich am Ortsausgang Richtung Syhra befindet, sei als Löschwasser-Reservoir ausgewiesen. „Das braucht die Feuerwehr auch.“

Die Kameradinnen und Kameraden selbst waren es, die den Teich vor drei Jahren wieder auf Vordermann brachten. Doch der Brunnen, der für ein Auffüllen sorgen soll, ist wohl nicht tief genug, so Biringer. Zudem sei die Pumpe inzwischen kaputt. Die Stadt müsse deshalb unbedingt etwas tun.

„Das Bürgermeister-Amt zu übernehmen, ist eine echte Aufgabe“, sagt der Ortsvorsteher. Deshalb wollen die Rodaer Karsten Richter nicht gleich mit einem Katalog an Forderungen konfrontieren. Bisher habe es zwischen der Stadtverwaltung und den Ortsteilen eine gute Zusammenarbeit gegeben. Dass Richter die fortsetze, sei nicht anzuzweifeln: „Er kennt die ganze Materie ja als ehemaliger Bürgermeister und als Ortsvorsteher.“

