Frohburger Rathaus hat keine Impf-Termine mehr

Geithain/Frohburg

Geithain und Frohburg bieten Corona-Impf-Termine an: Die Nachricht ließ viele am Montagvormittag zum Telefon greifen. Die beide Nummern im Geithainer Rathaus und jene Nummer in Frohburg waren stark frequentiert. In Frohburg ist einen Tag später allenfalls noch Platz auf einer Warteliste. Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) ist in Gesprächen, um das mobile Impf-Team an zusätzlichen Tagen nach Geithain zu bekommen.

Geithain: Manche ab 65 zögern offenbar noch

„Ausgebucht sind wir noch nicht. Aber wir setzen vor allem darauf, dass sich in noch stärkerem Maß die Älteren unseres Stadtgebietes melden“, sagt Rudolph. Er meint die Generation 65 plus, für die zurzeit Kapazitäten freigehalten werden. Impf-Tage sind der 18., 19. und 20. Mai. Wenn diese Hauptzielgruppe das Angebot nicht im erwarteten Umfang annähme, kämen selbstredend mehr Jüngere zum Zug.

Für die gebe es bereits eine Warteliste. „Der Andrang ist insgesamt sehr groß. Wir haben auch unheimlich viele Anrufer aus Bad Lausick, denen wir aber absagen müssen“, so der Oberbürgermeister. Die Kurstadt beteilige sich – anders als Frohburg – an dieser kommunalen Initiative nicht.

Frohburg: Termine sind alle weg

„Wir haben aktuell keine Termine mehr“, sagt Christopher Martin, der die Vergabe im Frohburger Rathaus koordiniert. Die beiden in Frage kommenden Tage, Pfingst-Sonnabend und Pfingst-Sonntag, seien ausgebucht. Es gebe auch hier eine Nachrücker-Liste für den Fall, dass Termine nicht wahrgenommen werden. „Wir konnten mit dem Impf-Angebot viele Menschen glücklich machen“, so Martin. Das Engagement beider Städte erfahre Wertschätzung.

Hoffnung auf zusätzliche Tage Ende Mai

„Wir sind dran, um Ende Mai zusätzliche Termine anbieten zu können“, sagt Frank Rudolph. Gelinge das, denke er dabei nicht nur an die Geithainer. Dann wolle man möglichst auch Interessenten aus der Kurstadt einbeziehen. Durchgeführt werden sämtliche Impfungen vom medizinischen Personal des Impf-Zentrums Borna. Das Geithainer DRK und die Stadtverwaltungen Geithain und Frohburg leisten personelle Unterstützung. Für die Zeit des Impfens wird das DRK-Testzentrum aus dem Geithainer Bürgerhaus ausgelagert. Die Tests finden vom 17. bis 22. Mai im selben Umfang im ehemaligen Jugendhaus Rosental 9 statt.

Hier können sich vor allem über 65 Jahre alte Geithainer anmelden: 034341/46 62 02 und 46 62 04, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags auch von 13 bis 18 Uhr, donnerstags auch von 13 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind zudem per E-Mail an impfung@geithain.de möglich.

Von Ekkehard Schulreich