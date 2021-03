Frohburger Rathaus wird neu verkabelt

Frohburg

Die Frohburger Stadtverwaltung braucht leistungsfähige Datenwege. Deshalb muss der Behördendsitz neu verkabelt werden. Das ist zwischen Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), dem Stadtrat und der Verwaltung unstrittig. Für Gesprächsstoff sorgten in der jüngsten Parlamentssitzung allerdings die Höhe der Kosten und die Umsetzungsstrategie.

Hiensch: Das muss günstiger gehen

Als Hiensch Ende vergangenen Jahres per Bürgermeister-Entscheidung – also ohne Ratsbeschluss – den Weg frei machen sollte für eine mehr als 100 000 Euro schwere Investition, hatte er seinen IT-Verantwortlichen Danny Morgner gestoppt. Das Volumen schien ihm nicht plausibel, „und man muss bei derartigen Kosten nach Fördermöglichkeiten suchen“. Inzwischen wurde abgespeckt, stand die Summe 100 000 Euro als Maximalrahmen in der Ratsvorlage. Doch auch das könne er „guten Gewissens nicht mittragen. Man muss das auch nach außen vermitteln.“ Für ihn sei spätestens 75 000 Euro Schluss. Damit ließe sich die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auch deutlich verbessern. Es brauche nach der Verkabelung nicht in allen Räumen neue Fußbodenbeläge.

Verschiebung der Investition abgelehnt

Den Vorschlag von Siegfried Runkwitz (Linke), die Entscheidung „gerade in so einem Jahr, wo wir so viele dringend notwendige Ausgaben haben“, von den Tagesordnung zu nehmen, hielt Hiensch nicht für zielführend. Ertüchtigt werden müsse das Leitungsnetz im Rathaus zweifellos dringend. „Das Netz ist instabil und anfällig. Es drängt“, bestätigte Hauptamtsleiterin Susann Schubinski. Der Stadtrat stimmte der Investition deshalb in kostendämpfender Form bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung zu.

Von Ekkehard Schulreich