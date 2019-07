Frohburg/Borna

Die Spedition Böttcher aus Frohburg hatte kürzlich Gelegenheit, Sorgen und Nöte „an richtiger Stelle“ loszuwerden. Denn Carsten Linnemann kam am Donnerstag nicht nur als Bundestagsabgeordneter der CDU nach Frohburg, sondern zugleich als Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung ( MIT) der Christdemokraten und -sozialen.

Personal und Konzerndruck sind größten Probleme

Viel Zeit hatte er zwar nicht mitgebracht, aber die nutzte er effektiv und fragte Geschäftsführer Stefan Böttcher rundheraus: „Was brennt Ihnen unter den Nägeln, was soll ich nach Berlin mitnehmen?“ Böttcher selbst musste nicht lange überlegen. Zwei Punkte machen ihm und seiner Frau Yvette derzeit zu schaffen: zum einen die Suche nach passendem Personal, zum anderen der große Druck internationaler Transportkonzerne, die aufgrund der Masse die Preise drücken.

Fahrzeugflotte musste verkleinert werden

„In den 90er-Jahren hatten wir unsere Fahrzeugflotte auf 60 Lastkraftwagen ausgebaut, in den vergangenen Jahren mussten wir auf 40 runtergehen, schlicht weil wir keine Leute mehr finden“, machte Stefan Böttcher, dessen Großvater das Unternehmen 1952 gegründet hatte, deutlich. Schon lange müsse die Firma mit Hauptsitz im Ortsteil Roda die Suche über Deutschlands Grenzen hinaus ausweiten. „Von 58 Mitarbeitern kommt die Hälfte aus Deutschland, die andere Hälfte unter anderem aus Polen, Bulgarien, Tschechien“, erzählt Yvette Böttcher. Zudem gebe es einen Angestellten aus Syrien.

Familien polnischer Mitarbeiter sind mit krankenversichert

Die Mitarbeiter aus dem Nachbarland Polen interessierten Linnemann besonders. „Denn sie bekommen ja nicht nur den Lohn, sondern sind ja auch – samt Familie – durch das Angestelltenverhältnis krankenversichert. Zudem beziehen sie Kindergeld“, zählte der Abgeordnete auf. Er wolle sich daher weiter dafür einsetzen, dass das hier gezahlte Kindergeld an die Lebensverhältnisse in Polen angepasst werde, sollten die Kinder in Polen leben. „Und das ist in unserer Branche nicht unüblich“, sagte Böttcher. Die Fahrer seien für ein deutsches Unternehmen tätig, würden aber ihren Lebensmittelpunkt in Polen haben.

Keine alternativen Antriebssysteme für 40-Tonner

Nicht nur die Personalsituation macht dem Frohburger Unternehmen zu schaffen, sondern auch die unzähligen Reglementierungen und Vorschriften. „Allein die Maut ist solch ein Thema“, betonte Böttcher. Seine Fahrer seien europaweit unterwegs, aber in jedem Land würden andere Vorschriften und unterschiedliche Mautsysteme vorherrschen.

Zur Sprache kamen am Donnerstag auch die Überlegungen zur Einführung einer Steuer auf den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid – und damit auch auf alternative Antriebssysteme. Eines machte Firmeninhaber Böttcher unmissverständlich klar: „Für 40-Tonner gibt es keine Antriebsalternative.“ Wegen etlicher neuer Vorgaben müsse er seine Flotte ohnehin alle ein bis zwei Jahre erneuern, um sie an die aktuelle Technik anzupassen, da sei es nicht möglich, sich auch darüber Gedanken zu machen.

Abgeordneter will Themen aus Frohburg und Borna nach Berlin nehmen

Für Linnemann war es nach eigener Aussage ein ergiebiges Gespräch. Vieles aus dem Gespräch wolle er nach Berlin mitnehmen, um Lösungen näher zu kommen. Auch in Borna bei Bernd Schröter, Fenster- und Türenbau, habe er einiges erfahren können, was ihm künftig bei der Arbeit als MIT-Vorsitzender helfen könne.

Von Julia Tonne