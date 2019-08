Frohburg

Als habe Frohburgs bisheriger (und neuer) erster Bürgermeister-Stellvertreter Dirk Schulze ( CDU) die konstituierende Sitzung des Stadtrates geleitet – so flott habe man die 19 Tagesordnungspunkte abgearbeitet, merkte Andreas Mertin (Linke) am Ende augenzwinkernd an.

Er meinte das als Kompliment wohl nicht nur an die Adresse von Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Geräuschlos vollzog sich nicht nur die Neubesetzung von Technischem und Verwaltungsausschuss. Die Wahl der beiden Bürgermeister-Stellvertreter ging ebenso ohne Debatten über die Bühne.

Linke und SPD bilden Fraktion

Hatte das Parlament nach der Eingliederung der Stadt Kohren-Sahlis Anfang des Jahres 2018 eine erhebliche Erweiterung erfahren, besteht es nun aus 18 Sitzen. Allerdings nur aus 17 Abgeordneten: Die AfD, erstmals vertreten, hatte vier Sitze gewonnen, aber nur drei Kandidaten nominiert. Stärkste Kraft bleibt trotz Verlusten die CDU mit sieben Abgeordneten.

Die Linke (nur noch zwei Sitze) und die SPD (nur noch einer) schlossen sich zu einer gemeinsamen Fraktion zusammen. Über drei Sitze verfügt die Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler (BuW), über einen Sitz die Freie Wählervereinigung. Die Kommunalaufsicht des Landkreises bestätigte den korrekten Ablauf der Wahlen von Stadtrat und Ortschaftsräten.

Ältestenrat musste 2014 bis 2019 nie eingreifen

Zur Besetzung der verschiedenen Gremien hatten die Parteien und Vereinigungen im Vorfeld Vorschläge unterbreitet. Der neue Ältestenrat besteht aus vier Abgeordneten: Andreas Kraus ( CDU), Susann Müller ( AfD), Rico Hiensch (BuW) und Siegfried Runkwitz (Linke/ SPD).

„Er wird nur einberufen, wenn es wirklich fast unlösbare Probleme gibt oder sich große Konfrontationen andeuten“, sagt der Bürgermeister. In der zurückliegenden Wahlperiode sei das nicht ein einziges Mal der Fall gewesen. Konfrontationen gab es am Donnerstagabend ebenso wenig. In offener Wahl wurden die Besetzung von Ältestenrat und der beiden Ausschüsse praktisch durchgewunken.

AfD-Kandidatin bekommt vierte Stimme

Für eine geheime Abstimmung plädierte Susann Müller bei den stellvertretenden Bürgermeistern. Sie selbst war für beide nominiert. CDU, BuW, Linke/ SPD und der Bürgermeister schickten ihrerseits einmal Dirk Schulze ( CDU), zum anderen Siegfried Runkwitz (Linke/ SPD) ins Rennen. Schulze wurde mit 13 Stimmen zum ersten Stellvertreter gewählt, Müller erhielt die drei ihrer Fraktion. Runkwitz wurde mit 12 Stimmen zweiter Stellvertreter; die AfD-Bewerberin erhielt vier und damit eine aus den anderen Fraktionen.

Technischer Ausschuss

Michael Franke, Karsten Richter, Georg-Ludwig von Breitenbuch (alle CDU), Susann Müller ( AfD), Rico Hiensch (BuW), Andreas Mertin (Linke/ SPD)

Verwaltungsausschuss

Siegmund Mohaupt, Matthias Füssel, Dirk Schule (alle CDU), Matthias Heinich ( AfD), Christian Heilig (BuW), Franziska Mascheck (Linke/ SPD)

Von Ekkehard Schulreich