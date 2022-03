Frohburger Stadtrat nimmt großes Fest in den Blick

Frohburg

Ein überraschender Punkt findet sich auf der Tagesordnung des Frohburger Stadtrates für den 17. März. Die Kommune will sich demnach um die Ausrichtung des Sächsischen Landeserntedankfest 2023 bewerben. Im Herbst hatte Geithain ein solches Ansinnen geäußert, ehe es aufgrund einer schwer abzuschätzenden Kostenentwicklung die Idee im Dezember wieder fallenließ. Zuletzt in der Region war die Drei-Tages-Feier 2019 in Borna durchgeführt worden.

Ebenfalls auf dem Programm der Abgeordneten steht die Bauleitplanung für den Gewerbepark Frohburg. Weitere Themen sind die Vergabe von Bauleistungen im Naturfreibad und die Schaffung einer Kindertagespflege in Benndorf. Außerdem gibt Bürgermeister Karsten Richter (CDU) aktuelle kommunalpolitische Informationen.

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 19 Uhr, im Bürgerzentrum am Markt. Zum Ende des öffentlichen Teils können Bürger Anfragen stellen. In der Ankündigung wird auf die FFP-2-Maskenpflicht und die 3-G-Regel hingewiesen.

Von LVZ