Frohburger Turner: Chefin Doris Gey geht nach 30 Jahren – Katrin Liepelt folgt

Frohburg

Sein 30. Gründungsjubiläum feiern konnte der Frohburger Turnverein nicht. Corona grätschte dazwischen. Eingeleitet wurde statt dessen der Generationswechsel im Vorstand: Doris Gey, 1990 Gründungsmitglied des Vereins und seither ohne Unterbrechung Vorsitzende, tritt in die zweite Reihe. Katrin Liepelt, in der Aerobic-Gruppe aktiv, übernimmt. Sie wurde einstimmig gewählt.

Mit 300 Mitgliedern zählt der Verein zu den großen

„Organisieren macht mir Spaß, und ich bin gern unter Menschen“, sagt Katrin Liepelt. Beides auszuleben, hat die 52-Jährige, die im Nachrichtentechnik-Geschäft ihres Mannes tätig ist, jetzt viel Raum: Mit 300 Mitgliedern zählt der Frohburger Turnverein zu den großen Vereinen in der Stadt. Neben Kindern und Jugendlichen zählen vor allem Ältere zu den Aktiven. Einen Namen gemacht hat sich der Verein nicht nur im Gerätturnen und bei der Leichtathletik. Es gibt drei Senioren-Sportgruppen, eine Kinder-Sportgruppe, Tanz, Aerobic, Lauf-Affine, Gesundheitssportler. Viele Gruppen agieren eigenständig unter dem Dach des Vereins. „Vieles ist eingespielt. Bis ich mich eingefuchst habe, wird es ein paar Monate dauern“, sagt Liepelt, die mehrere Seminare über den Kreissportbund absolvierte. Da sei es gut zu wissen, mit Doris Gey und Andrea Heinze versierte Stellvertreterinnen an der Seite zu haben.

Katrin Liepelt ist die neue Vorsitzende des Frohburger Turnvereins. Quelle: privat

Zig Medaillen für den Frohburger Verein

„Es wurde Zeit für diesen Wechsel“, sagt Doris Gey. Die heute 63-Jährige leitete als Sportlehrerin an der Frohburger POS, der Polytechnischen Oberschule, über Jahre die Schulsportgemeinschaft Gerätturnen. „1990 hätten wir nicht weitermachen können ohne einen Verein“, blickt sie zurück. Er wurde gegründet, 60 Aktive waren es am Anfang. Dass sich die Zahl in drei Jahrzehnten versechsfachte, ist ein klares Zeichen für das erarbeitete Renommee. Viele junge Sportlerinnen und Sportler holten als Gerätturner und Leichtathleten zig Medaillen für ihren Verein. Für manche war er Motivation, an eine Sportschule zu gehen. Die Kür der „ Sportler des Jahres“, die lange Zeit die Frohburger Vereine gemeinsam im Schützenhaus ausrichtete, war ein Schaufenster dieser Erfolge. Seit die Sportlerwahl in Regie der Stadt erfolgt, hat sich daran nichts geändert: Jahr für Jahr sind junge Aktive des Vereins unter den Ausgezeichneten.

Engagement wirkt in die Stadt hinein

Für Doris Gey ist wichtig, dass der Verein ausstrahlt. Gern erinnert sie sich an den 25. Vereinsgeburtstag, der zusammen fiel mit der Partnerschaft mit dem niedersächsischen Uetze und der deshalb auch gemeinsam gefeiert wurde. Seit Jahren fahren die Frohburger nach Leipzig zur großen Turn-Gala in der Arena. Sie sind dabei, wenn die Seniorensportspiele im Frohburger Freibad stattfinden. Zudem gehört der Verein zu den Initiatoren des Frohburger Dreieck-Laufs, der seit wenigen Jahren dem Motorsport-Ereignis Frohburger Dreieckrennen unmittelbar voran gestellt ist.

Ehrenamtliche sind das Rückgrat

Dass sie in der schwierigen Corona-Zeit mit ihren Beschränkungen die Leitung des Vereins übernimmt, sieht Katrin Liepelt nicht als Problem an. „Unsere Mitglieder sind motiviert. Die bleiben auch dabei, wenn sie mal nicht in die Halle können.“ Weil ein Verein mit dem Einsatz vieler Ehrenamtlicher – ob als Übungsleiter oder im Vorstand – steht und fällt, wurde die Wahlversammlung genutzt, einigen von ihnen danke zu sagen. Blumen gab es deshalb nicht nur für Doris Gey, sondern auch für Brit Geier, Andrea Heinze, Helga Schade, Ariane Trzaskowski, Gisela Liebing, die beiden Kassenprüferinnen Cornelia Volkert und Annett Mayer und alle Übungsleiter.

