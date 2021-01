Frohburger Wehr blickt auf bewegtes Jahr zurück: Gefahrgut-Zug rückt achtmal aus

Frohburg

Menschen retten, Brände löschen, nach Verkehrsunfällen helfen, Unwetterschäden beseitigen: All das und noch mehr ist Sache der Frohburger Feuerwehr. Das Corona-Jahr 2020 hat die Einsatzbereitschaft nicht geschmälert. Die Ausbildung aber kam zu kurz, fand über Monate nicht statt, ruht noch immer. Das müsse sich dringend ändern, sagt Wehrleiter Lars Kupfer: „Wir organisieren die Ausbildung in ganz kleinen Gruppen, bieten gemeinsam mit meinem Stellvertreter Nico Flade jede Woche ein neues Thema an – von Montag bis Sonnabend.“ Schwerpunkt zwei: dranbleiben an der Mitglieder-Gewinnung: Vor allem tagsüber „brauchen wir jeden Mann“.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 72. Die Wehren Frohburg und Geithain helfen gemeinsam. Quelle: Feuerwehr Frohburg

16 Brände und acht Einsätze für die Katastrophenschützer

78 Mal wurde die Frohburger Ortswehr im vergangenen Jahr alarmiert (2019: 83 Einsätze). Das Gros machte Hilfeleistungen, etwa nach Verkehrsunfällen, aus. 16 Mal waren Brände zu löschen. Achtmal kam der Gefahrgut-Zug Süd des Katastrophenschutzes, der in Frohburg stationiert ist und der durch die Wehren Frohburg, Eschefeld und Prießnitz gebildet wird, zum Einsatz. Sechs dieser Einsätze waren überörtliche, so nach dem Austritt von Quecksilber in einem Markranstädter Gewerbegebiet und nach dem Öl-Alarm, den ein offenbar verwirrter Mieter in Thräna verursachte.

Das neue Fahrzeug für den Katastrophenschutz fuhr im Oktober vor. Quelle: Feuerwehr Frohburg

Juli war der aufreibendste Monat

13 Mal halfen die Frohburger Auf der Autobahn 72, um nach Unfällen oder Havarien zu helfen. Hier agiere man gemeinsam mit der Geithainer Feuerwehr, so Kupfer: „Das funktioniert wunderbar.“ Bemerkenswert 2020: Ein Fünftel aller Einsätze konzentrierte sich auf den Juli. Zweimal ging am Heiligabend die Sirene: nach einem Unfall bei Bubendorf, wo sich ein PKW überschlagen hatte, und um in Frohburg einer hilflosen Frau zu helfen und dem Rettungsdienst die Wohnung zu öffnen.

Die Frohburger Feuerwehr zu Besuch in der Kindertagesstätte "Spatzennest". Quelle: Feuerwehr Frohburg

Blasorchester probte in der Fahrzeughalle

Was Kupfer bedauert: Die Pandemie schränkte nicht nur die Ausbildung ein, sondern die Förderung der Gemeinschaft in Summe; kein Maibaum-Setzen, keine Unterstützung des Dreieck-Rennens, keine Weihnachtsausfahrt. Lediglich ein Besuch der Kindertagesstätte „Spatzennest“ war möglich. Still blieb es auch um das Blasorchester der Feuerwehr. Zum gut besuchten Konzert geriet die öffentliche Probe im August im Stadtbad. Hier wurden der langjährige musikalische Leiter Christoph Ullrich verabschiedet und seine Nachfolgerin Katja Uhlich, erfahrenes Ensemble-Mitglied, vorgestellt. Im Sommer und Herbst konnte das von Andreas Kupfer geführte Orchester – um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können – auf dem Hof des Feuerwehr-Depots und in der Fahrzeughalle proben. Hier wurde auch Urgestein Erwin Röhr zum 90. Geburtstag gratuliert. Kontakte laufen verstärkt über die sozialen Netzwerke. Pierre Hentzschel und Marvin Kupfer kümmern sich um Instagram und Facebook, aktualisierten die Homepage der Wehr, auf der auch Online-Videos zur Ausbildung eingestellt sind.

Depot muss saniert werden, Waschbären machen Ärger

Aktuell zählt die Frohburger Ortswehr 103 Ehrenamtliche, darunter sechs Frauen. 50 gehören zur aktiven Wehr, 16 zur Jugendwehr, 17 zur Alters- und Ehrenabteilung; die anderen sind Musikerinnen und Musiker. „Die Tageseinsatzbereitschaft zu sichern, ist immer wieder neu eine Herausforderung“, sagt Lars Kupfer. Eine gezielte Unterstützung durch die Kommune wäre hilfreich. Geithain, Borna oder Bad Lausick etwa hätten bei Einstellungen von Personal ihre Feuerwehr im Blick; das helfe zählbar. Vor einer „Herkules-Aufgabe“ stehe die Stadt bei der Sanierung des 1994 übergebenen Gerätehauses. Es gebe Nässeschäden im gesamten Haus, zwei leere Wohnungen und – ein Waschbär-Problem. Letztere hätten sich durch die Dachhaut gefressen. Sie zu vergrämen, sei man gemeinsam dran, so Kupfer. Die beiden Wohnungen müssten 2021 hergerichtet werden, „wenn wir Kameraden halten wollen“. Die Sanierung des Komplexes und der Ausbau zum Logistikzentrum für alle Frohburger Wehren sei dagegen eine mittelfristige Herausforderung.

