Frohburger können beim Bau der neuen B7 mitreden

Frohburg

Die Pläne für den Bau der neuen Bundesstraße 7, die nördlich und westlich von Frohburg verlaufen soll, liegen bis 3. Dezember im Rathaus öffentlich aus. Im Internet sind die Dokumente noch länger einsehbar. Bis spätestens 3. Januar 2020 aber muss jeder, der vom Bau der Trasse betroffen ist, sich äußern – so er denn will.

Dass das möglichst viele tun, wünscht sich Siegfried Runkwitz, Frohburger Linken-Stadtrat, Kreisrat, Landwirt. Er sieht das Vorhaben äußerst kritisch. Eins weiß er sich in seiner Kritik mit Einwohnern Benndorfs und Bubendorfs, die eine Bürgerinitiative gründeten, und mit Stadtverwaltung und Stadtrat.

Siegfried Runkwitz wünscht sich, dass sich möglichst viele zu den Plänen positionieren. Quelle: Ekkehard Schulreich

„Diese Straße ist eine Sache aus dem vergangenen Jahrhundert“, sagt Runkwitz. Er meint das wörtlich, denn die Pläne, den westsächsischen Raum via B7 bei Frohburg an die Autobahn 72 zu führen, wurzeln in den neunziger Jahren. Er sieht es vor allem aber auch aktuell politisch: „Wir reden von einer Verkehrswende, von E-Mobilität, Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit, Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.“

Da sei der Bau der neuen B7 ein Anachronismus. Nicht der Bau der Autobahn-Anschlussstelle Frohburg selbst, die Teil der Planungen ist. Die könnte gebaut werden, sagt Runkwitz, der als Geschäftsführer der Osterland Agrar GmbH einst gegen einen zu großspurigen Anschluss erfolgreich klagte: „Die kleine Abfahrt an der S 11 fertig stellen – für den örtlichen Verkehr reicht das aus.“

Naturräume sind durch B7 in Gefahr

Die neue B 7 betreffe nicht nur Landwirtschaftsbetriebe, die Böden verlören oder – wie im Fall des Familienbetriebes von Tobias Karte in Benndorf – in Existenznot gerieten, sagt Siegfried Runkwitz. Die neue Straße zerschneide wertvollen Naturraum, zerstöre Infrastruktur, indem sie die alte B95 umständlich über die B7 führe. Die Benndorf mit Bubendorf verbindende Straße werde gekappt.

Am Zschaschelwitzer Kreuz zweigt die B7 Richtung Frohburg ab. Die B7n soll hier beginnen. Quelle: Mario Jahn

„Das geht viele Frohburger an. Alle, die es ernst meinen mit der Natur, sollten sich intensiv damit beschäftigen, sollten ihre Meinung unmissverständlich äußern“, so sein Appell. Das im Internet Veröffentlichte lasse sich auch bequem zu Hause studieren. Jeder könne sich auf das aus dem Konvolut von Unterlagen konzentrieren, von dem er etwas verstehe.

Fehler wie an der A 72 jetzt vermeiden

Als es um die A 72 ging, „haben viele gesagt, lass sie erst mal bauen. Das war falsch“, so Runkwitz. Das Wegenetz an der Autobahn werfe heute viele Fragen auf. Der Lärmschutz für Frauendorf reiche nicht aus. „Solche Fehler müssen wir vermeiden.“ Runkwitz sieht in den Plänen viel Widersprüchliches. Ein Beispiel: Um die Feldlerche zu schützen, müssten die Bauern Flächen zum Brüten in Getreideschlägen freihalten.

„Wenn jetzt die B7 die Felder zerschneidet, heißt es plötzlich: Macht nichts, die Lerchen ziehen woanders hin.“ Wichtig ist dem Lokalpolitiker auch: Ausgleich für Eingriffe in die Natur muss im Frohburger Stadtgebiet erfolgen, nicht weit entfernt. Möglichkeiten gebe es viele: die Sicherung der vielen kleinen Deponien, die Beräumung von Wyhra-Altarmen bei Benndorf, die Entnahme phosphathaltigen Schlamms aus der Eula in Elbisbach.

Der Betrieb des Landwirts Tobias Karte ist durch die neue B7 bedroht. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgerinitiative: Lebensqualität sinkt

„Für die Einwohner Benndorfs, Bubendorfs und Teilen Frohburgs bringt der geplante Bau eine einschneidende Verschlechterung der Lebens- und Wohnqualität“, formuliert es Christian Perl im Namen der Bürgerinitiative „Nein zur B7 n“. Das Vorhaben sei darüber hinaus „völlig überdimensioniert, für die Region überflüssig und eine Verschwendung von Steuergeldern“. Auch die Initiative fordert alle auf, sich zu dem Vorhaben zu äußern. Sie schickt auf Wunsch die Unterlagen via Dropbox zu.

Unterlagen auch im Internet

Die Pläne liegen bis 3. Dezember im Frohburger Rathaus aus. Äußern kann man sich dort oder bis 3. Januar per Brief an die Landesdirektion Sachsen, die das Planfeststellungsverfahren zur Erlangung des Baurechts führt. Im Internet finden sich die Unterlagen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung/?ID=15805&art_param=600. Mail-Kontakt zur Bürgerinitiative: neinzurb7n@gmx.de

Von Ekkehard Schulreich