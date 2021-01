Frohburger kritisiert Abwasser-Zwangskosten

Frohburg

Wer einen Garten am Eigenheim hat, weiß: Es geht im Sommer nicht ohne Gießen. Das Wasser dafür kommt – sofern es keinen Brunnen gibt – aus der Leitung. Weil sich die Höhe dessen, was für Abwasser zu zahlen ist, an der Höhe des Trinkwasserverbrauchs bemisst, entscheidet sich mancher für einen separaten Gartenwasserzähler. Nach den Hitzesommern der vergangenen Jahre gibt es auch im Gebiet des Abwasserzweckverbands Wyhratal (AZV) einen gewissen Trend. Für einen durchschnittlichen Jahresverbrauch muss allerdings in jedem Fall gezahlt werden. Der AZV plant jetzt, diese Grenze niedriger anzusetzen.

Frohburger: Ich nutze sämtliches Wasser auf dem Grundstück

Einer, der grundsätzlich mit einer Mindestmenge hadert, ist Hans-Joachim Genz. „Ich nutze sämtliches Wasser auf meinem Grundstück“, sagt der Frohburger. Dass er dennoch Abwasser zahlen muss, für 30 Kubikmeter pro Nase und Jahr, leuchtet ihm nicht ein. Besser wäre es, Anreize zu setzen für Ressourcen-schonendem Umgang mit Wasser. Nachhaltigkeit laute das Gebot der Stunde.

Versorgungsverband : Wer Zähler hat, kann absetzen

„Wenn jemand Wasser nutzt, was nicht Abwasser wird, ist er verpflichtet, einen Unterzähler einzubauen“, beschreibt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, die Situation in seinem Verband. Der versorgt das Frohburger Gebiet und damit auch Genz mit Wasser; um das Abwasser kümmert sich hier der AZV. Zum Thema Absatzmengen habe es in der Vergangenheit verschiedene Rechtsprechungen gegeben, so Kunath. Daraus resultierten von Verband zu Verband unterschiedliche Strategien. Der Versorgungsverband erlaube inzwischen, jeden Kubikmeter abzusetzen, der durch einen Unterzähler gemessen werde.

AZV: Mindestmenge soll reduziert werden

Der AZV Wyhratal handhabt das anders. Die Satzung besagt zwar, dass für nicht eingeleitetes – und nicht gemessenes – Abwasser nicht zu zahlen ist. 30 Kubikmeter gelten als durchschnittlicher Jahresverbrauch für jeden, und der ist kostenpflichtig. „Es gibt Überlegungen, diese Menge runterzunehmen, aber nicht, sie ganz zu streichen“, sagt AZV-Geschäftsführerin Jana Erler. Aufgrund der Corona-Beschränkungen habe die Verbandsversammlung, die sich damit befassen solle, vertagt werden müssen. Ziel sei es, sie bis Anfang März einzuberufen.

Kosten und Nutzen genau abwägen

„Wir kalkulieren dann die Preise für die nächsten drei Jahre und prüfen, ob wir zu diesem Punkt eine gerechtere Lösung finden“, sagt sie. Dass die Auffassungen darüber, was gerecht sei, auseinandergehen, sei ihr bewusst. Es gehe um Ausgewogenheit zwischen den Interessen aller Abwasser-Kunden. Gartenwasserzähler zu installieren und zu warten, sei mit Aufwand und Kosten verbunden. Jeder sollte prüfen, ob die Ersparnis die Aufwendung lohne. Zudem, sagt Erler, gelte die Gartenbewässerung – neben der Viehhaltung in der Landwirtschaft – als Ausnahme-Tatbestand, nicht aber die Befüllung eines Swimmingpools: „Denn das Wasser darin gilt nach dem Gesetz als Abwasser.“ Und gehöre in den Kanal, nicht auf ein Beet.

