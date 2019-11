Frohburger trotzen dem Regen – und gehen shoppen

Frohburg

Nein, dass die Frohburger wasserscheu wären, kann man wahrlich nicht behaupten. Und das Wort „ängstlich“ ist ebenfalls etwas, das die Frohburger nicht kennen. Denn rund 3000 Besucher ließen es sich nicht nehmen, trotz Regens am Freitag den Einkaufsabend im Fackelschein zu erleben – und viel Mut zu beweisen.

Mit der VR-Brille in den Großstadtdschungel

Das Bestattungshaus Ananke hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen und die Dresdner Firma VRketing nach Frohburg eingeladen. Und die wiederum hatte die Mutigen per Virtual-Reality-Brille in den Großstadtdschungel geschickt. Mit eben dieser ging es einige hundert Meter per Fahrstuhl hoch auf die Dächer. Ein schmales Brett führte die Schwindelfreien raus aus dem Fahrstuhl, um von der Spitze des Bretts einen beeindruckenden Blick über die Hochhausschluchten zu bekommen. „Obwohl man weiß, dass das echte Brett gerade einmal zwei Zentimeter über dem Boden liegt, täuscht die Brille doch vor, dass man hunderte Meter in die Tiefe guckt“, erzählte Sieglinde Karte aus Benndorf. Ganz Mutige sogar ließen sich nicht vom Aufzug wieder nach unten bringen, sondern sprangen. „Und obwohl es gerade einmal zwei Zentimeter bis zum Boden sind, sah es so aus, als ob die Häuser an mir vorbeirasen“, sagte Eva Siegmund. Und die Füße hätten ordentlich gekribbelt.

Zur Galerie Regenerprobt sind die Frohburger. Die 15. Auflage des Einkaufsabends im Fackelschein wurde wieder einmal ziemlich nass. Aber weil Regen eingeplant ist, kamen am Freitag rund 3000 Besucher.

Auf dem Boden der Tatsachen blieben hingegen alle die, die vor dem Regen in die Sonnen-Apotheke geflohen waren. Evelyn Lerchner hatte die Einkaufslustigen dazu eingeladen, Kräuter- und Badesalze herzustellen. Bereits zum Frohburger Dreiecklauf konnten Zuschauer Kräutersalze nach eigenem Geschmack mischen und in kleine Gläser abfüllen. „Das kam so gut an, dass wir es jetzt wieder angeboten haben“, so die Apothekerin. Der neunjährige Fynn war einer der ersten, der sich an Badesalzen probierte. Die entsprechenden Rezepte hatte Lerchner vorab ausprobiert. Grundlage sei Totes Meersalz, das verfeinert werde mit Zitronenabrieb, Rosmarin und Aromasalzen. „Ich habe gleich ein paar Gläser gemacht, die ich dann zu Weihnachten verschenken kann“, erzählte Fynn.

Feuerschalen und Glühwein im Frohburger Regen

Der Regen störte kaum jemanden, zahlreiche Besucher standen gar draußen an den zahlreich aufgestellten Feuerschalen und ließen es sich bei einem Glühwein gut gehen. „Die Atmosphäre muss man einfach erlebt haben“, begründete Sabine Müller aus Altmörbitz ihren abendlichen Ausflug nach Frohburg. „Wir treffen hier Bekannte, können lecker essen und natürlich auch viel erleben“, ergänzte Norbert Winkler.

Gewerbevereinschef ist vom Ansturm begeistert

Rainer Musch, Vorsitzender des Gewerbevereins Frohburg, war ob des Ansturms sichtlich begeistert. „Den Regen planen wir bei den Vorbereitungen schon fest ein“, sagte er lachend. Schließlich habe es in den vergangenen 14 Jahren fast immer geregnet. „Warum also sollte es bei der 15. Auflage anders sein?“ Die Besucher seien den Gewerbetreibenden immer treu, kämen jedes Jahr zu Tausenden in die Innenstadt.

Das bestätigte auch Steffen Engelke, Inhaber der Frohburger Fahrschule. „Hier ist jedes Jahr voll, den Einkaufsabend im Fackelschein lässt sich niemand entgehen.“ Engelke zeigte in seinem Schulungsraum nicht nur Videos vom diesjährigen Motorradrennen Isle of Man, sondern bot Führerscheinbesitzern und -interessenten gleichermaßen an, sich am theoretischen Teil der Prüfung zu versuchen.

Von Julia Tonne