Frohburger wollen schnelles Internet haben

Frohburg

Dass der Breitband-Ausbau ein Thema ist, das viele Frohburger bewegt, zeigte sich am Dienstagabend allein schon durch pure Anwesenheit: So voll war der Saal des Bürgerzentrums am Markt selten wie zur Informationsveranstaltung, zu der die Stadt und die Deutsche Glasfaser GmbH eingeladen hatten. Schlägt sich dieser Zuspruch ausreichend zählbar in Verträgen nieder, will das Unternehmen mit dem Ausbau des Netzes noch im Sommer starten. Davon profitieren – zumindest vorerst – nur Einwohner und Unternehmen in der Kernstadt. Die Ortsteile sind nicht Teil dieser Planungen.

Hiensch : Deutschland liegt weit zurück

„Schnelles Internet brauchen wir unbedingt. Allerdings ist Deutschland ganz weit hinten“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Allen Willensbekundungen der Politik zum Trotz sei die Versorgung gerade im ländlichen Raum miserabel – ungeachtet dessen, dass sich in Frohburg und vielen der 33 Ortsteilen bisher verschiedene Unternehmen um den Ausbau kümmerten, dabei aber immer nur bestimmte Bereiche in den Blick nahmen und zudem oft deutlich länger brauchten aus angekündigt.

Mit einem Engagement der Deutschen Glasfaser GmbH verbinde er deshalb die Hoffnung, schon bis Ende 2020 eine deutliche Verbesserung zu erreichen – wohl wissend, dass auch dann bei weitem nicht alle zufrieden sein könnten; dafür sei die Materie zu kompliziert und komplex.

Breer : 40 Prozent der Einwohner müssen wollen

2300 Haushalte und Firmen will das Unternehmen „in einem ersten Schritt“ in Frohburg ans Glasfaser-Netz bringen. So formulierte es Projektleiter Thomas Breer. Ein Ausbau, der ohne Förderung, also aus eigener Finanzkraft, erfolge. Voraussetzung sei, dass sich mindestens 40 Prozent für einen solchen Anschluss entschieden. Stichtag sei der 27. April. Werde dieses Ziel erreicht, erfolge der Ausbau im gesamten Kernstadt-Gebiet, sodass ohne Probleme später – allerdings gegen Gebühr – auch die anderen Grundstücke ans Netz gebracht werden könnten.

Nach Abschluss des nun gestarteten Interessenbekundungsverfahrens brauche man rund acht Wochen zum Planen, so Breer. Das heißt: „Nach den Sommerferien könnten wir mit den Bauarbeiten starten.“ Bauzeit rund ein Jahr. Wer kein Nutznießer dieser Ausbaustufe sei, könne sich dennoch auf der Website des Unternehmens registrieren: „Dort werden alle Interessenten gesammelt.“ Gebe es in einem Ortsteil einen erheblichen Bedarf, sei nicht ausgeschlossen, auch dort den Ausbau voran zu bringen.

Verfahren startet auch in Bad Lausick

Der Stichtag 27. April gilt ebenso für Bad Lausick. Hier hatte Thomas Breer die Pläne am Montag vorgestellt. Ausgebaut werden sollen hier Kernstadt und Kurviertel und der Ortsteil Buchheim. In Geithain befinde man sich kurz vor dem Abschluss des Verfahrens und entscheide dann über das Ob und Wie des Ausbaus. Das Unternehmen ist darüber hinaus in verschiedenen Städten der Leipziger Region aktiv. In Brandis und Borsdorf sind Glasfasernetze bereits in Betrieb. In Trebsen und Großpösna baue man, so Breer; für Naunhof sitze man über den Planungen.

https://www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/

Von Ekkehard Schulreich