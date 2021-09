Frohburgerin Franziska Mascheck zieht in den Bundestag ein

Landkreis Leipzig

Die Frohburgerin Franziska Mascheck (SPD) hat unerwartet den Sprung in den Bundestag geschafft. Die 42-Jährige rückt über die Landesliste ihrer Partei ins Parlament ein. Bei den Direktkandidaten lieferten sich AfD-Bewerber Edgar Naujok und CDU-Mann Georg-Ludwig von Breitenbuch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der Kreisvorsitzende der AfD am Ende gewann.„Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt. An den Wahlständen hatten wir immer ein total gutes Feedback.“, so Mascheck nach einer langen Wahlnacht. Die Offenheit für ihre Themen, ihre Partei und ihre Person habe sie überrascht und gefreut. Aggressivität oder gar Hass sei ihr nirgendwo begegnet. Auch beim Wahlkampf von Tür zu Tür sei keiner unhöflich gewesen. „Natürlich waren Menschen mit anderer Meinung nicht gleich zu überzeugen, aber wir sind ins Gespräch gekommen“, so die Mutter von vier Kindern.

Mascheck möchte auch Stadträtin bleiben

Dass Mascheck, die vor mehr als einem halben Jahrzehnt mit ihrer Familie aus Berlin ins ländliche Leipziger Umfeld umzog, nun wieder in der Hauptstadt sein kann, darauf freut sie sich. Präsent sein will sie im Bundestag, aber auch vor Ort im Landkreis Leipzig. „Die Kommunen stärken. Brücken bauen nach Berlin - genau das will ich ja angehen. Das ist eines meiner Kernthemen.“ Ihr Mandat für den Frohburger Stadtrat würde sie gern weiterhin ausüben, denn das bedeute ja gerade diese Basisarbeit, die so wichtig sei. Mascheck ist ausgebildete Tänzerin, Montessori-Pädagogin und Sozialarbeiterin und lebt mit ihrer Familie in Linda bei Frohburg.

Sachsen-SPD kann sieben Vertreter nach Berlin schicken

Mascheck hat ihren Einzug vor allem Detlef Müller zu verdanken. Der SPD-Mann gewann in Chemnitz das Direktmandat, weshalb Maschecks achter Platz auf der Landesliste ausreichte, um künftig im Berliner Politikbetrieb mitzumischen. Sieben Vertreter kann die Sachsen-SPD insgesamt nach Berlin entsenden.

Jubel in Markkleeberg

Die Sozialdemokraten hatten sich am Sonntag in Markkleeberg versammelt und mussten sich angesichts der Zuwächse ihrer Partei immer wieder kneifen. Die Nachricht, dass die SPD bei den Zweitstimmen im Landkreis noch vor der CDU auf Platz 2 liegt, wurde durch Maschecks Wahlerfolg allerdings noch getoppt. Vor wenigen Monaten hatten es die Sozialdemokraten noch für undenkbar gehalten, dass die Frohburgerin eine reale Chance an. Zu vieles fokussierte sich auf das Duell Naujok-Breitenbuch. Um so größer war die Freude am Wahlabend: „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben“, so Mascheck nach einem kräftezerrenden Wahlkampf. „Jetzt geht es erst richtig los mit der Arbeit, für mehr Bürgerbeteiligung, mehr Familien- und Jugendpolitik und für einen stärkeren Blick auf die Probleme und Chancen im ländlichen Raum.“

Es ist lange her, dass sich die Kreis-SPD nach einer Bundestagswahl derart freuen konnte – auch wenn der Ausgang der Regierungsbildung mehr als offen ist. Kreisvorsitzender Markus Bergforth zeigte sich jedenfalls hochzufrieden, dass man nun wieder einen Vertreter in Berlin vorzuweisen hat. Und für den Brandiser ist auch klar: „Franziska Mascheck wird durch ihre unkonventionelle Art für frischen Wind in Berlin sorgen.“

Von Simone Prenzel und Ekkehard Schulreich