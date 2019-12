Frohburgs Bürgermeister: „Die Kommunen allein sind überfordert“

Frohburg

Mindestens 100 Bäume zu pflanzen, dazu will der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) seine Bürger anno 2020 motivieren. Was er darüber hinaus als unerlässlich betrachtet für eine 33 Ortsteile zählende Land-Stadt, in der man gerne und gut lebt, erläutert er im LVZ-Interview.

Immer mehr Aufgaben und Wünsche, aber nicht mehr Geld

Die finanzielle Basis für 2020 sei nicht schlecht, sagten sie kürzlich vor dem Stadtrat. Es gebe aber „besorgniserregende Entwicklungen“. Welche denn?

Leider dreht sich für das kommunale Handeln fast alles nur ums Geld. Besorgniserregend sind für mich neben dem Aktionismus und Bürokratismus zur überall lauernden Gefahrenabwehr, zum Klimaschutz, zur Barrierefreiheit in Deutschland vor allem der Instandsetzungsstau in kommunalen Einrichtungen und ständig neue, nicht vorhersehbare Problematiken in eingegliederten Ortsteilen.

All das kostet, doch geplant sind diese Gelder nicht. Da Fördermittel nicht mehr fließen als vor Jahren, muss sich die Stadt darum bemühen, Bürger und Gewerbe in Frohburg zu halten oder zur Ansiedlung zu bewegen. Nur ein eigenes Steueraufkommen aus Grund- und Gewerbesteuer macht uns finanziell unabhängig. Ohne A-72-Anschlussstelle Frohburg dürfte das aussichtslos sein.

Die neue Landesregierung scheint zueinander zu finden. Was erwarten Sie von der Koalition für die kommunalpolitische Arbeit vor Ort?

Obwohl in der Koalitionsvereinbarung an vielen Stellen der Wille zur Unterstützung der Kommunen im ländlichen Raum niedergeschrieben ist, bin ich sehr skeptisch. Fast alle Versprechungen kosten viel Geld. Wann können wir denn überhaupt mit Fördermitteln rechnen? Es heißt, bei Leader sei nicht vor 2022 mit Klarheit zu rechnen.

Landesregierung muss Worten Taten folgen lassen

Die Nicht-Förderpolitik des Landes hat 2019 nicht nur Frohburger Investitionen ausgebremst. Was erwarten sie für die nahe Zukunft?

Vor allem, dass Worten der Landesregierung Taten folgen. Dafür muss der Freistaat eine eigene ausreichende finanzielle Basis schaffen, nicht nur auf EU- und Bundesgelder hoffen und diese an Kommunen weiterreichen. Jene 70.000 Euro, die jede Kommune zusätzlich im Jahr bekommen, reichen nicht mal für die Kohrener Bestattungshalle.

Für welche kommunalen Vorhaben ist dringend eine Förderung nötig?

Für den Straßen- und Brückenbau, die Gewässerunterhaltung und für die Instandsetzung und Modernisierung von Kindertagesstätten, Gemeindezentren, Sportstätten.

Instandsetzungsstau bei Straßen wächst

Wie soll es im Straßenbau weitergehen?

Ehrlich gesagt, es ist mir ein Rätsel. Spätestens im Januar müssen die Bewilligungsbescheide für den kommunalen Straßenbau versandt werden. Wenn man den Investitions- und Instandsetzungsstau sowie viel Unzufriedenheit reduzieren will, müssen diese Gelder deutlich aufgestockt werden. Die Kommunen allein sind überfordert. Ganz klar bin ich aber gegen Straßenausbaubeiträge.

Die Personal-Engpässe im Rathaus sind beinahe chronisch zu nennen. Wie schaffen Sie Abhilfe?

Trotz einiger Neueinstellungen sehe ich keine Entspannung. Im Bau- und Ordnungsamt ist die Personalnot am größten; das geht an die Substanz. Vergleicht man die Qualität der Arbeit der Stadtverwaltung mit anderen Kommunen, müssen wir uns kaum verstecken. Positiv ist der Generationswechsel, den wir begonnen haben.

Viele wollen Bäume pflanzen

Sie betrachten Klimaschutz durchaus als kommunale Aufgabe. Wie ist die Resonanz auf Ihren Aufruf, Bäume zu pflanzen?

Das Echo ist sehr erfreulich. Es gibt Ideen, Unterstützung, Spenden, Flächenangebote. Das Ziel von 100 Bäumen im nächsten Jahr werden wir überbieten und damit Zeichen setzen.

Die Übergabe der sanierten Kindertagesstätte „Zwergenland“ Flößberg steht Anfang des Jahres an…

Wir müssen die Inbetriebnahme auf den 3. Februar verschieben. Die Eltern haben wir informiert und um Verständnis gebeten. Das Ergebnis wird sich auf alle Fälle sehen lassen können. Nach einer Eingewöhnungszeit soll im Frühjahr das Haus zur Besichtigung geöffnet werden.

Welche drei Vorhaben müssen Sie 2020 unbedingt umsetzen?

Die Sanierung der Dächer der Kindertagesstätte „Turmspatzen“ Kohren-Sahlis und der Sporthalle Prießnitz, außerdem die – ungeplante! – Erneuerung des gesamten Fußbodenaufbaus im Erdgeschoss der Kohrener Grundschule.

Ausbau des Nahverkehrs und des Bus-Knotens Prießnitz: Wo klemmt es?

Der Förderantrag ist gestellt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das 2020 umgesetzt werden kann.

Nachfolger sollte ein Frohburger sein

Mit Blick auf Ihre 2022 endende Amtszeit: Wer sollte nach 32 Jahren in Ihre Fußstapfen treten?

Potentielle Nachfolgerinnen und Nachfolger sollten vor allem auf einer guten Basis aufbauen können. Deshalb lege ich in der verbleibenden Zeit Wert darauf, dass in Stadtrat und Stadtverwaltung diese Basis geschaffen wird. Mir ist zwar nicht egal, wer mein Nachfolger wird; äußern kann ich mich aber erst, wenn jemand bereit steht. Ich hoffe, dass es ein Frohburger oder eine Frohburgerin sein wird.

