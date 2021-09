Frohburgs einziger Bürgermeister-Kandidat: Karsten Richter im Porträt

Frohburg

Als bereits gewonnen betrachtet Karsten Richter die Wahl mitnichten. Dabei ist der 44-Jährige der Einzige, der sich am 26. September um den Chefsessel im Frohburger Rathaus bewirbt. Um einen Platz, den er bereits 2015 anstrebte. Damals unterlag er klar Wolfgang Hiensch (Bürgergemeinschaft unabhängiger Wähler/BuW), Bürgermeister seit 1990 und bis dato unangefochten. Der Amtsbonus wirkte. Jetzt sieht der Herausforderer die Zeit gekommen für neue Ansätze.

Neue Akzente wünschen sich viele

„Ein Selbstläufer ist das nicht. Denn auch wenn ich auf meinen Bürgerrunden in Summe ein paar Hundert Leute treffe, den Großteil der Wähler erreiche ich allein damit natürlich nicht. Deshalb braucht es schon einen Wahlkampf“, sagt Karsten Richter. In sieben von 33 Ortsteilen lud er in den Wochen vor der Wahl zu Versammlungen ein.

„Die Leute wollen ihre Themen loswerden.“ Schon 2015 habe er gemerkt: „Es gibt Gesprächsbedarf. Es gibt den Wunsch, neue Akzente zu setzen.“ Die Zeit nach ebenso personeller Veränderung sei jetzt gereift, da der langjährige Amtsinhaber in den Ruhestand geht.

Entscheidungen will Karsten Richter nicht nur im Frohburger Rathaus, sondern unter Einbeziehung vieler vor Ort treffen. Quelle: Jens Paul Taubert

Rathaus kann sich nicht um alles kümmern

„Wir müssen gemeinsam unsere Zukunft gestalten“, sagt der Ur-Frankenhainer und zitiert den Slogan, der über seinem Wahlprogramm steht. Das konzentriert sich auf drei Kernpunkte: „Faires Miteinander. Starkes Ehrenamt. Lebenswerte Heimat.“

Frohburg, sagt er, sei nach den Eingemeindungen von Eulatal 2009 und Kohren-Sahlis 2018 eine so große Kommune – die flächenmäßig zweitgrößte im Landkreis Leipzig nach Grimma –, dass sich das Rathaus „nicht um jedes Detail kümmern“ könne. Die Menschen vor Ort intensiver einzubeziehen, sei unverzichtbar. Ortschaftsräten will Richter mehr Gewicht geben. Bürgerversammlungen nennt er „ein ganz wichtiges Instrument“, ebenso regelmäßige Kontakte zu Vereinen und Unternehmen in Form von Stammtischen.

Mit 23 einer der jüngsten Bürgermeister

„Ich war immer ein Team-Player, kein Alleinunterhalter. Daran hat sich nichts geändert“, sagt Karsten Richter. Dieses Gemeinsame – erst im Frankenhainer Jugendklub, dann im Eulataler Gemeinderat, in den er mit 19 gewählt wurde – prägt seine kommunalpolitischen Erfahrungen. Nach dem Abitur in Geithain lernte Richter bei einem mittelständischen Unternehmen in Kohren-Sahlis Industriekaufmann.

Als 2001 der Eulataler Bürgermeister neu gewählt wurde, traf Amtsinhaber Erhard Weber (Bürgerbewegung Initiativgruppe Eulatal) auf drei Konkurrenten. Richter war einer von ihnen, ermutigt vom Umfeld des Klubs, einigen älteren Gemeinderäten, vielen Einwohnern und motiviert von der Erkenntnis: „Parolen und Kritik am Stammtisch lösen die Probleme nicht.“ Ein bisschen überraschend für ihn selbst: Er setzte sich durch, war mit 23 Jahren Bürgermeister, einer der jüngsten in Sachsen.

Das Frankenhainer Vereinshaus, ursprünglich der Dorfkonsum: Hier hat sich die Dorfgemeinschaft einen Ort für verschiedene Veranstaltungen geschaffen. Auch der Jugendklub ist hier beheimatet. Quelle: Jens Paul Taubert

Tourismus ist dem Vereinschef sehr wichtig

„Auf der kommunalen Ebene kann man noch gestalten“, sagt Richter. Zwar hätten sich in zwei Jahrzehnten die Spielräume verengt, doch er habe Lust darauf, sie mit den Frohburgern zu nutzen. Dass Selbstverwaltung an Grenzen stoßen kann, erlebte er 2009, als Eulatal, mit Frohburg via Verwaltungsgemeinschaft verbunden, seine Eigenständigkeit aufgab. Und er weiß, dass mancher ihm das bis heute nachträgt.

Der Bürgermeister wurde Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Ortsvorsteher, CDU-Stadtrat. Er studierte nebenberuflich Verwaltungsbetriebswirt, wechselte 2018 als Baubürgermeister in das Rathaus der Kreisstadt Borna. Er ist Vorsitzender des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land und des Vereins Dorfgemeinschaft Frankenhain.

Unterstützung spürt er von vielen Seiten

Jetzt also zurück ins Ländliche, Kleinteilige. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Karsten Richter, der mit seiner Frau und den beiden Töchtern (vier und neun Jahre) auf dem Frankenhainer Hof lebt, der mindestens seit den Urgroßeltern in Familienbesitz ist. „Als Wolfgang Hiensch seinen Rückzug ankündigte, hatte ich an die 100 Nachrichten auf meinem Handy.“ Aufforderungen zu kandidieren. Nicht nur von seinem Stadtverband der CDU, sondern übergreifend von vielen. „Ich habe das Wissen, die Erfahrungen. Ich habe mich vielen Wahlen gestellt, nicht jede gewonnen. Ich stelle mich auch der Kritik“, sagt er. Und: „Das Gemeinsame ist für mich ein ganz wichtiger Begriff.“

Vereine fördern, Jugend einbinden

Wie Fairness, wie Heimat. „Die Herausforderungen sind groß.“ Die finanzielle Ausstattung einer Kommune sei wesentlich, um voranzukommen. Doch die Einbeziehung der Menschen sei es ebenso. Richter will in der Verwaltung einen Ansprechpartner für Vereine installieren, Heranwachsende deutlicher einbinden, ehrenamtliches Engagement fördern.

Die aktuelle Debatte über die Stadtentwicklung könne der Motor sein, um das nächste Jahrzehnt zu gestalten: Frohburg „nicht als Zentralstadt mit Ortsteilen drum rum“, sondern als ein Gebilde von Stadt und Dörfern, die sich auf selber Höhe begegnen. Aus dem Zusammenspiel wachse Zukunft, wie er es in seinem Wahlflyer formuliert: „Mit familienfreundlichen Entscheidungen soll Frohburg für die Jüngsten bis ins hohe Altern eine lebenswerte Heimat sein.“

Von Ekkehard Schulreich