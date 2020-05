Früherer Bürgermeister Geithains gestorben – Verein schickt Heimaterde für Grab

Geithain

Ein Vierteljahrhundert lang war er Geithains Bürgermeister: Seine Ruhestätte findet Silvester Poschmann, der zuletzt im Seniorenheim Am Stadtpark lebte und nun im Alter von 94 starb, allerdings in Deutschlands westlichster Stadt, in Übach-Palenberg. Unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden, am Wohnort seines Sohns Dieter. In Poschmanns Amtszeit von 1959 bis 1984 fällt unter anderem der Neubau des Geithainer Freibades 1967 bis 1969, in das sich viele Geithainer tatkräftig einbrachten.

Silvester Poschmann mit einem Familienbild. Quelle: privat

Viele Wohnungen wurden gebaut

„Als Silvester Poschmann ( SED) sein Amt antrat, sah er drei Hauptaufgaben für die nächsten Jahre: Planerfüllung in der Landwirtschaft (LPG und Privatbetriebe), Lösung der Wohnungsproblematik (zeitweise gab es 300 Wohnungssuchende) sowie Verbesserung der Dienstleistungen und der Infrastruktur. Von 1959 bis 1963 entstanden rund 320 Wohnungen zwischen der (heutigen) Louis-Petermann- und der Hospitalstraße, seit dem Entstehen von Geithain-West als Altneubaugebiet bezeichnet“, schreibt Heimatgeschichtler Gottfried Senf in seiner „Geithain-Chronik 3“. Poschmann, der als sehr umgänglich galt, hat sich auch um den Ausbau von „Haus Altenburg“ gekümmert, der Adresse für Kultur und Gastronomie in der Kreisstadt. Auch der Bau des Neubaugebietes Geithain-West fällt in Poschmanns Amtszeit. Als er krankheitsbedingt ausschied, folgte ihm Heinz Herzog.

Heimatverein schickt Erde vom einstigen Amtssitz

Der Heimatverein Geithain kam der Bitte der Familie nach, für die Beisetzung ein wenig Geithainer Erde nach Übach-Palenberg zu schicken. Pfarrer Markus Helbig entnahm sie vom Grundstück Markt 8, jahrhundertelang der Gasthof „Zum Goldenen Löwen“, heute "Haus der Kirche, von 1952 bis 2000 aber das Rathaus von Geithain.

Poschmann war das 13. Kind streng katholischer Eltern aus dem Ostpreußischen. Der Krieg und seine Folgen verschlug ihn nach Sachsen; die Aufbruchstimmung der Friedensjahre prägten ihn. Was ihn bis heute ärgere, gestand er der LVZ zu seinem 90. Geburtstag, „das war diese Diktatur der Partei. Alles wurde kontrolliert, alles vorgeschrieben. Wir hatten keinen Spielraum.“ Er sei wie viele andere Macher und Getriebener zugleich gewesen. Im Alter das Fazit: „Es gibt kein besseres System als die Demokratie. Dazu stehe ich.“

Von Ekkehard Schulreich