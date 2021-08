Frühschoppen auf der Arvedshof-Baustelle in Elbisbach

Frohburg/Elbisbach

Der 12. September ist der Tag des offenen Denkmals. Für Rainer Kuchenbrod und seine Frau, die den Arvedshof in Elbisbach seit mehreren Jahren Stück für Stück sanieren, ist das Anlass, Interessenten erneut Einblicke zu gewähren in das bisher Erreichte. „Diesmal gestalten wir das als Frühschoppen in bayrisch-sächsischer Tradition“, sagt der Gastgeber. Dabei kooperiere man mit der Familienbrauerei Kräcker aus dem Nachbardorf Hopfgarten, die in der Brauerei am Vorabend ihr Oktoberfest ausrichte.

Die Bleiglasfenster sind restauriert

Zu Besichtigungen eingeladen wird auf den Arvedshof und in den wieder hergestellten Park zwischen 9.30 und 15 Uhr. „Zu bestaunen gibt es diesmal die fast abgeschlossene Hofgestaltung und die fertige Bleiverglasung im ersten Zwischengeschoss des Treppenhauses der Villa“, sagt Rainer Kuchenbrod. Für die musikalische Begleitung sorgen die Original Elbländer Blasmusikanten. Ursprünglich habe man – als Reminiszenz an das gut besuchte Mozartfest im vergangenen Jahr – ein Mozart-Abendkonzert geplant. Wegen der unsicheren Corona-Perspektive habe man das statt dessen aber auf das Jahr 2022 verschoben.

Von es