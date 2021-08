Fünf Wochen Vollsperrung zwischen Geithain und Tautenhain

Landkreis Leipzig/Geithain

In der fünften Sommerferienwoche wird zwischen Geithain und Tautenhain gebaut. Der Landkreis Leipzig erneuert die Fahrbahn der Kreisstraße 7933 vom Bahnübergang der Großen Kreisstadt in der Tautenhainer Straße bis zum Ortseingang des Frohburger Ortsteils. Es handelt sich um eine Strecke von 2825 Meter, hat Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes mitgeteilt.

Straße fünf Wochen gesperrt

Das Vorhaben wurde nach einer Ausschreibung dem Unternehmen Reif Baugesellschaft aus Schkeuditz übertragen. Es sind Kosten von rund 380 000 Euro veranschlagt worden. Die Arbeiten sind für einen Zeitraum von fünf Wochen geplant.

Umleitung über Alt-Ottenhain

„Die Maßnahme dauert voraussichtlich vom 23. August bis zum 25. September“, heißt es weiter in der Information. Und: „Sie muss unter Vollsperrung erfolgen.“ Die Umleitung von Geithain nach Tautenhain wird über die Eisenbahnstraße (Bundesstraße 7), die Colditzer Straße (Staatsstraße 44), die S 49 an Alt-Ottenhain vorbei bis Ebersbach (Ortsteil von Bad Lausick) und dann links auf die Kreisstraße 7990 bis Tautenhain geführt. Umgekehrt geht es zurück in die Große Kreisstadt.

Lesen Sie auch

Von okz