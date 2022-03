Für Flüchtlinge aus Irpin: Bornaer Vermieter stellen Wohnungen bereit

Borna

Eine reichliche Woche nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gehen die Bemühungen um Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus Irpin weiter. So haben am Freitag Bornaer Großvermieter bekannt gegeben, dass sie Wohnungen für Frauen und Kinder aus der Partnerstadt zur Verfügung stellen können. Ungebrochen ist die Spendenbereitschaft der Bürger. Wieder unklar ist hingegen das Schicksaal des nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew angeschossenen Bornaer Feuerwehrmanns Steve Meiling.

Unklarheit um Steve Meiling

Seine Ehefrau Anna Meiling hat gegenüber der LVZ erklärt, dass ihr Mann aus dem Krankenhaus in Borodjanka verlegt worden ist. Wohin, konnte sie aber nicht mitteilen. Meiling war in diese Klinik gebracht worden, nachdem er am 25. Februar auf dem Weg von Borna nach Kiew zu seiner Frau beschossen und ihm Auto und Handy weggenommen worden waren. Anna Meiling hält sich mit ihrem Sohn Sascha weiter in der umkämpften Hauptstadt auf.

Mehr als 20 Wohnungen für Flüchtlinge

Für Flüchtlinge, die es, zum Teil mit Unterstützung von Bornaern, aus Irpin bis in die hiesige Kreisstadt geschafft haben, stehen nach Angaben der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) und der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) derzeit mehr als 20 Wohnungen zur Verfügung. „Wir haben der Stadt sechs bezugsfertige Wohnungen gemeldet“, erklärt BWG-Vorstand Andreas Beier. Die Quartiere in Gnandorf seien alle gereinigt, müssten aber noch möbliert werden. Es handelt sich um Zwei-, Drei- und Vier-Raum-Wohnungen.

Fünf Gästewohnungen bezugsfertig

BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz bietet fünf sogenannte Gästewohnungen an, die allesamt vollständig mit Möbeln und Haushaltgeräten ausgestattet sind. Hinzu kommen neun weitere Wohnungen, die von Flüchtlingen genutzt werden können. Gegenwärtig sind die Vertriebenen aus Irpin im Hotel „Drei Rosen“, Bahnhofstraße, in der Pension „Altstadt“, Altstädter Hauptstraße, sowie im Hotel „Bierstübl“ in der Altenburger Straße untergebracht.

Mehrere Autos zur polnischen Grenze unterwegs

In Borna sind mittlerweile mehr als 20 Frauen und Kinder aus Irpin angekommen. Zudem haben sich am Freitagmorgen mehrere Fahrzeuge von hier in Richtung polnische Grenze in Bewegung gesetzt. Dazu gehören zwei Feuerwehrautos, darunter ein Mannschaftswagen. Es werden weitere Flüchtlinge in der Stadt erwartet. Unterwegs ist auch Linken-Stadtrat Tino Johne, der schon einmal Flüchtlinge an der polnisch-ukrainischen Grenze abholte.

Enormes Spendenaufkommen

Am zweiten Tag haben sich die Geldspenden auf dem städtischen Sonderkonto („Hilfe für Irpin“) nahezu vervierfacht. So gingen am Donnerstag mehr als 5000 Euro ein. Kontostand am Freitagmorgen: 8100 Euro. Die Gelder sollen den Flüchtlingen aus Irpin zugutekommen.

Von Nikos Natsidis