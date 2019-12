Für Sanierung von Schloss Prießnitz ist mehr Geld nötig

Frohburg/Prießnitz

Frohburg benötigt deutlich mehr Fördermittel, als geplant, um die Sanierung des Prießnitzer Schlosses und der nördlichen Gebäudezeile einschließlich der alten Schmiede abschließen zu können. Das sagte Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) vor dem Stadtrat.

„Aufgrund vielfältiger Probleme, insbesondere auch über die viele Jahre nicht vorhersehbaren Sachlagen mit zunehmendem Planungs- und Baufortschritt, Forderungen des Denkmalschutzes und des Brandschutzes sowie der allgemeinen Entwicklung der Baukosten“ reichten die bisher bestätigten Summen nicht aus, um bis Ende 2025 tatsächlich zu einem gelungenen Ende zu kommen.

Bürgermeister geht von sechs Millionen Gesamtkosten aus

Während die Kommune für 2020 keine zusätzlichen Bundes- und Landeszuschüsse beantragt („Die Städtebauförderung in der Bundesrepublik und in Sachsen wird ab 2020 völlig neu strukturiert.“), soll in den Folgejahren um eine deutliche Aufstockung nachgesucht werden. Für die Jahre 2021 bis 2024 geht es um insgesamt 370.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“.

Im selben Zeitraum erhöhen sich damit auch die Eigenmittel Frohburgs erheblich. „Wenn wir alles fertig bekommen wollen, könnte es sechs Millionen Euro kosten“, sagte Hiensch. Vieles sei am Laufen, man habe längst eine Basis geschaffen, doch bis zum Abschluss sämtlicher Arbeiten könnten angesichts des noch Offenen durchaus noch einmal zehn Jahre ins Land gehen.

Einen sensationellen historischen Fund stellen diese mehr als 300 Jahre alten Ausmalungen dar. Quelle: Jens Paul Taubert

Sicherung der Funde in Prießnitz ist noch nicht eingepreist

Die bisher bestätigten Bundes- und Landeszuschüsse reichen laut Bürgermeister aus, um den dritten Bauabschnitt des Schlosses und vor allem die Sanierung der Turnhalle zu realisieren. Dabei geht es um die Sanierung von Dach, Dachstuhl, Decken, Giebel und Fassade des Hallen-Gebäudes, um die Modernisierung und teilweise Umnutzung des ersten Oberschosses im Schloss zwischen Halle und neuem Treppenhaus und um den Innenausbau des Treppenhauses neben der Feuerwehr, weil das als zweiter Rettungsweg für die Sporthalle dienen muss.

Die Sanierung des Schloß Prießnitz wird teurer als gedacht. Quelle: Jens Paul Taubert

„Nicht Bestandteil ist die Restaurierung der Bereiche mit den Funden historischer Wand- und Deckenmalereien“, so Hiensch. Hier müsse man nach anderen Finanzierungsquellen suchen. Dabei hoffe man auch auf Unterstützung durch die Denkmalpflege-Behörden.

Der obere Teil eines repräsentativen, hochwertig ausgestatteten Saales über der Tordurchfahrt des 1697 entstandenen Schlossflügels wurde im Frühjahr entdeckt. Die Funde zeugen nach dem Urteil der Denkmalpfleger „vom hohen gestalterischen Anspruch und dem Repräsentationsbedürfnis der Erbauer“.

Von Ekkehard Schulreich