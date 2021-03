Für den Frühjahrsputz: Frohburg stellt Müllsäcke bereit

Frohburg

Der Frühling hält Einzug im Kohrener Land, die Natur erwacht: Höchste Zeit für den Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), zum Frühjahrsputz in der Stadt und den Ortsteilen aufzurufen. „Sauberkeit geht alle etwas an. Jeder Einzelne kann in seinem unmittelbaren Umfeld einen Beitrag dazu leisten“, sagt er. Der Aufruf gehe an alle Grundstückseigentümer, Einwohner, Unternehmen, Mieter, Vereine, Initiativen und Einrichtungen.

Stadtverwaltung gibt Unterstützung

Für die Beseitigung von Müll und Unrat auf öffentlichen Flächen stellt die Stadtverwaltung unentgeltlich Müllsäcke zur Verfügung. Diese können vom 29. März bis 9. April nach Anmeldung im Bürgerbüro (Telefon 034348/8 05 11) abgeholt werden. Nach der Säuberungsaktion kann dem Rathaus (Telefon 034348/8 05 48 und 80533) der Standort der Müllsäcke für die Entsorgung mitgeteilt werden.

Von es