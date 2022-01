Geithain

Bis Ende Mai soll die Eula südlich des Geithainer Stadtzentrums wieder zu einem attraktiven Flüsschen werden. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) begann bereits Ende November 2021 mit der Bauvorbereitung für ein seit Jahren gemeinsam mit der Stadt geplantes Projekt.

Dieses Vorhaben soll dem in eine Rinne gezwängten Gewässer seine Aue wiedergeben. Neben ökologischen Gesichtspunkten geht es vor allem um mehr Hochwasserschutz. Denn was die nahe des Ortes Wickershain entspringende Eula nach Starkregen für ein zerstörerisches Potenzial entfalten kann, mussten die Kleingärtner der Anlage „Alte Heimat“ immer wieder erfahren. In der Konsequenz der Flut 2013 wurden die Gärten schließlich aufgegeben.

Mäander verlängern Eula-Lauf, wie er einst von Natur her war

„Neben der Verbesserung des Hochwasserschutzes wird die Renaturierung zu einer deutlichen Verbesserung der Gewässerökologie und des Landschaftsbildes in der Eula-Aue führen“, sagt denn auch LTV-Betriebsteilleiter Markus Freygang. Wo sich über Jahrzehnte Gärten ausdehnten, bekommt der Fluss wieder Raum. Mäander (Windungen) verlängern seinen Lauf, wie er einst von Natur her gewesen war. Gärten und Lauben wurden längst beräumt. Inzwischen wurden Leitungen umverlegt, haben die Archäologen gegraben. Es wurden der Oberboden abgetragen und eine Baustraße geschaffen.

Im Mai Begrünung mit natürlichen Ufergehölzen und Auenwiesen

Die Arbeiten am Gewässer selbst werden derzeit öffentlich ausgeschrieben. Sie sollen Anfang März beginnen und bis Mai erfolgen. „Dabei werden das Gewässerbett der Eula und die anschließenden Auenbereiche in einer naturnahen Form profiliert und gesichert“, sagt Freygang. „Der vorhandene Gewässerlauf bleibt während der Arbeiten vorerst noch erhalten, sodass der schadlose Abfluss jederzeit gewährleistet ist.“ Im Mai folge eine umfassende Begrünung, für die natürliche Ufergehölze und Auenwiesen angelegt werden.

Von Ekkehard Schulreich