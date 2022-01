Für neues Gewerbe: Geithain will Flächen bereitstellen

Geithain

Knapp 3,5 Hektar groß ist die Gewerbefläche an der Straße der Deutschen Einheit in Geithain-West, die die Kommune für die Ansiedlung neuer Betriebe vorbereitet. Da der Stadtrat im Januar aufgrund der Pandemie-Lage nicht von Angesicht zu Angesicht zusammenkam, wurden die zahlreichen Dokumente im Umlaufverfahren gesichtet und gewertet. „Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gebilligt und zur Auslegung freigegeben“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Wenn demnächst die Auslegung startet, werden auch alle die in einen solchen Prozess eingebundenen Behörden und Institutionen angehört, fügt er hinzu.

Rückhaltebecken löst Wasserproblem

Bereits 2018 hatte die Kommune einen Entwurf vorgelegt, wie das sich im Norden bis zur Bahnstrecke Geithain–Borna erstreckende Areal für Gewerbe nutzbar gemacht werden könnte. Damals waren wesentliche Fragen zur Erschließung, vor allem zum Umgang mit dem Oberflächenwasser, offengeblieben. Das Regenwasser-Problem wird nun mit dem Bau eines Rückhaltebeckens gelöst.

Aktualisiert wurden zudem der Umweltbericht, das Artenschutz-Gutachten und die Prognose zur Schall-Immission. „Ich hoffe, dass wir das Verfahren jetzt zügig zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und dann Baurecht haben“, so Rudolph. „Für Teile dieser Fläche haben wir bereits Interessenten.“ Es handele sich sowohl um Geithainer Firmen, die hier expandieren wollen, als auch um Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln und Arbeitsplätze schaffen würden.

Nächste Flächen bereits in den Blick nehmen

„Wenn wir die Voraussetzungen geschaffen haben, werden wir gezielt in die Werbung gehen“, sagt der Oberbürgermeister. Parallel dazu sei es durchaus sinnvoll, über einen nächsten neuen Standort für Gewerbe nachzudenken. In Frage käme aus seiner Sicht etwa ein Areal an der Autobahn-Anschlussstelle Geithain auf Syhraer Flur. Das müsste allerdings – das Einverständnis der Eigentümer vorausgesetzt – erst grundsätzlich erschlossen werden.

Rudolph hält es für denkbar, ein solches Vorhaben gemeinsam mit der Stadt Frohburg voranzutreiben und Flächen auf Rodaer Flur einzubeziehen. Das eröffne die Möglichkeit, auch für größere Unternehmen ausreichend große Grundstücke anzubieten. Entscheidend aber sei, ein solches Vorhaben im Einvernehmen mit allen Beteiligten zu entwickeln.

Von Ekkehard Schulreich