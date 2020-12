Fusion der Wehren Narsdorf und Rathendorf: Das sagen die Kameraden

Narsdorf/Rathendorf/Niedergräfenhain

Der aktualisierte Brandschutzbedarfsplan wird - wenn ihn der Stadtrat im vorliegenden Entwurf beschließt – manches gravierend verändern. Das betrifft vor allem die Feuerwehren Narsdorf und Rathendorf, die fusionieren sollen, und die Niedergräfenhainer Wehr, die in Teilen in die aktive Geithainer Truppe eingegliedert wird.

Von einer „nicht glücklichen Situation“ spricht der Rathendorfer Wehrleiter Thomas Benndorf mit Blick auf das völlig unzureichende Gerätehaus. „Manchmal braucht man schon ganz schön viel Humor, um die Situation so zu nehmen und die Kameraden zu begeistern“, sagt er. Dennoch: Alle Rathendorfer Kameraden seien mit großem Engagement dabei. „Es steckt sehr viel Herzblut in ihren Ehrenamt. Die Dörfer leben natürlich auch von den Feuerwehren.“

Anzeige

Gemeinsames Gerätehaus kann Effizienz fördern

Die schwer zu sichernde Tagesbereitschaft sei ein zweiter wesentlicher Punkt. Ein gemeinsames Gerätehaus mit Narsdorf und entsprechender Technik könnten die Effizienz der Wehren fördern. „Es wird aber keine Wehr geschlossen, sondern sie werden zusammengeführt. Wir haben alle das gleiche Ziel, die gleichen Aufgaben die immer umfangreicher werden. Ich hoffe, dass alle Kameraden der Wehren, die zusammengeführt werden, diesen Schritt mitgehen“, so Benndorf. Die Jugendfeuerwehr mit dem Team Westsachsen mache vor, wie man Wehr-übergreifend erfolgreich sein könne.

„Am heutigen Narsdorfer Standort kann man kein DIN-gerechtes Gerätehaus bauen. Das aber brauchen wir dringend“, sagt Wehrleiter René Gerhardt. Ein neues Depot für die Narsdorfer und Rathendorfer sei deshalb durchaus eine Option, auch wenn der Gedanke einer Fusion vielen schwer falle: „Unsere Kameraden haben sehr mit sich gerungen.“ Immerhin bestehe die Narsdorfer Wehr seit 1942 und ist damit ebenso alt wie die Rathendorfer. Der überwiegende Teil sei aber bereit, einen solchen Schritt zu gehen; es wäre „ein gemeinsamer Neuanfang“.

Aufgaben der Feuerwehr heute vielfältiger

In die Überlegung einbeziehen müsse man auch, dass die Aufgaben der Feuerwehr in den vergangenen drei Jahrzehnten deutlich gestiegen seien, viele Kameraden andererseits aus beruflichen Gründen tagsüber nur schwer greifbar seien. Bei einem Depot an der Kohrener Straße sieht Gerhardt aber ein Problem: „Dann werden wir den einen oder anderen Punkt in unserem Einzugsgebiet in der vorgeschriebenen Zeit kaum erreichen.“

Sechs der 14 aktiven Kameraden der Niedergräfenhainer Wehr seien bereit, künftig mit den Geithainern zu Einsätzen auszurücken, bestätigt Wehrleiter René Bracklow: „Die Jüngeren würden das tun.“ Die Alters- und Ehrenabteilung indes hielte ihnen in Niedergräfenhain den Rücken frei und konzentrierte sich weiter auf das, was die Kameraden seit Jahren zum Dorfleben beisteuerten - das Kinderfest etwa. Zurzeit sehen die Niedergräfenhainer ihre Aufgabe vor allem in Hochwasser-Einsätzen – die leicht anschwellende Eula durchzieht das Dorf auf ganzer Länge –, rücken gelegentlich auch als Verstärkung aus, um Unfallstellen abzusichern oder nach Sturmschäden zu helfen.

Von Ekkehard Schulreich