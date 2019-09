Gala zum 50. des Geithainer Blasorchesters

Geithain

Am Sonnabend öffneten sich die Türen des Geithainer Bürgerhauses anlässlich des 50-jährigen Bestehens vom Blasorchester Geithain. Besucher von nah und fern strömten in freudiger Erwartung des reichhaltigen Programmes. Im festlich geschmückten Saal erklangen viele Musikstücke aus der Vergangenheit und Gegenwart des Vereins. Zahlreiche Mitwirkende gaben diesem Tag eine besondere Note, sodass es ein gelungenes Fest wurde. Dem Nachwuchs-Ensemble des gemeinsamen Musikvereins, das den Reigen am Nachmittag eröffnete, folgte der Jubilar Blasorchester unter Leitung von Mirko Senftleben. Geburtstagsständchen steuerten Orchester aus Altenburg und Lunzenau sowie die Bigband des Geithainer Musikvereins bei. Am Abend spielten „ Ray Allen and his Band“ zur Party. „Die Aufregung bei der Planung und Vorbereitung hat sich wirklich gelohnt“, meinte Senftleben. Er war mit seinen Musikern froh übe die vielfältige Unterstützung.

Von LVZ